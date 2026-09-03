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Nach Wagenwäsche

80er-Zone: Junglenker (19) fuhr mit 190 "Auto trocken"

Auto fährt nachts mit hoher Geschwindigkeit durch einen beleuchteten Tunnel, Lichter verwischen.
© Getty Images
Einen kuriosen Grund für seine Raserei gab ein Probeführerscheinbesitzer bei seiner Kontrolle an.
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Ein 19 Jahre alter Autolenker ist in der Nacht auf Donnerstag mit 190 km/h in einer 80er-Zone südlich von Graz erwischt worden. Der junge Mann hatte eine originelle Erklärung gegenüber den Polizisten parat: Er habe gerade sein Auto gewaschen und es "trockenfahren" wollen.

Seinen Probeführerschein ist er los, auch sein PS-starker Wagen wurde vorläufig beschlagnahmt, teilte die Landespolizeidirektion mit.

Polizisten der Landesverkehrsabteilung (LVA) Steiermark hatten gegen 1.00 Uhr auf der B67 in Feldkirchen bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) im Bereich des Flughafens Verkehrskontrollen durchgeführt.

Dabei fiel ihnen der PS-starke Pkw auf, dessen Lenker nach dem Kreisverkehr beim Airport in Richtung Graz stark beschleunigte. Bei der Geschwindigkeitsmessung stellten sie rund 190 km/h fest. Wenig später wurde der 19-Jährige gestoppt. Er wurde angezeigt.

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