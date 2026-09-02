Droht im Herbst die Unwetter-Katastrophe?

Das Mittelmeer hat mit 33 Grad einen neuen Rekordwert erreicht. Für Urlauber und die Wetterlage im Herbst birgt diese massive Hitze erhebliche Gefahren.

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Das Mittelmeer ist so heiß wie nie zuvor. An einer Messboje vor Mallorca kletterte die Wassertemperatur auf 33 Grad. Im gesamten westlichen Becken liegen die Temperaturen derzeit vier bis sechs Grad über dem normalen Wert für diese Jahreszeit, wie das Münchner Nachrichtenportal "merkur.de" berichtet. Wer in Spanien, Italien oder Griechenland badet, erlebt extrem warmes Wasser.

Gefahr durch Unwetter

Das warme Wasser dient als Treibstoff für das Wetter. Trifft kühle Höhenluft aus dem Norden auf die feuchtwarme Luft, können gewaltige Gewitterkomplexe oder im schlimmsten Fall ein sogenannter Medicane entstehen. Solche wirbelsturmartigen Tiefs haben in der Vergangenheit schwere Schäden angerichtet, wie Sturm "Daniel" 2023 in Libyen oder "Ianos" 2020 in Griechenland zeigten. Urlauber sollten die Lage genau im Blick behalten.

Sorge vor Überschwemmungen in Österreich

Die hohen Temperaturen im Mittelmeer schüren die Angst vor neuen Überschwemmungen. Schon im September 2024 hatte ein Italientief im Osten Österreichs und in Nachbarländern tagelangen Dauerregen ausgelöst. Damals stiegen Flusspegel extrem an und es kam zu schweren Schäden.

Im Jahr 2024 wurde in Wien ein 1.000-jährliches Hochwasser verzeichnet. © Tobias Bauer

Warnung von Meteorologen

ORF-Meteorologe Marcus Wadsak erklärt gegenüber der "Kleinen Zeitung": "Es ist angesichts der Begleitumstände fast davon auszugehen, dass es im Herbst zu massiven Regenfällen kommen wird." Ob diese auch Österreich treffen, hänge von den Luftströmungen ab. Zudem sei die Erde durch die lange Trockenheit sehr verdichtet, sodass Wasser kaum versickern kann.