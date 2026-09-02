Während Zigarettenkaufs Auto geklaut

Ein 37-Jähriger fuhr mit dem Fahrzeug plötzlich davon.

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Ein Auto, das von seinem Besitzer unversperrt und mit den Schlüsseln im Innenraum vor einer Trafik abgestellt worden war, ist am Dienstag in Liesing kurzzeitig entwendet worden. Ein 37-Jähriger setzte sich ohne bekannte Absicht in das Fahrzeug und fuhr damit davon. Der Mann sah sein Auto nach dem Einkauf noch davonbrausen und alarmierte die Einsatzkräfte.

Im Zuge einer Fahndung wurde das gestohlene Fahrzeug von einer Funkwagenbesatzung gesichtet. Der Autodieb wollte erst flüchten, konnte jedoch angehalten werden und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Der Slowake (37) gab an, seit Jahren Crystal Meth zu konsumieren, er hatte keinen gültigen Führerschein. Er wurde mehrfach angezeigt und befindet sich auf freiem Fuß. Der Besitzer erhielt seinen Wagen ohne Beschädigung wieder zurück.