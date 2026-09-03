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Unfall-Drama

Pkw crasht in E-Scooter: Mädchen schwer verletzt

E-Scooter Unfall
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Ein fürchterlicher Unfall sich am Mittwochnachmittag ereignet. Eine junge E-Scooter-Fahrerin ist in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) mit einem Auto kollidiert und schwer verletzt worden.

Das Mädchen wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt geflogen, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag auf.

Warum es zur Kollision mit dem Pkw gekommen ist, war zunächst nicht bekannt.

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