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Schwimmer am Wörthersee vermisst: Einsatz läuft

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Großeinsatz in Kärnten: Ein Großaufgebot an Einsatzkräften sucht in der Klagenfurter Ostbucht nach einem 45-jährigen Schwimmer. Der Mann gilt seit Mittwoch als vermisst.
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In der Klagenfurter Ostbucht läuft derzeit eine große Suchaktion. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Wasserrettung sucht nach einem 45-jährigen Schwimmer, der seit Mittwoch vermisst wird. Der Einsatz der beteiligten Kräfte läuft auf Hochtouren.

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Im Zuge der Nachforschungen gab es bereits konkrete Entdeckungen. Die Badesachen des Mannes wurden laut Medienberichten gefunden.

Großaufgebot durchkämmt die Ostbucht

Die Einsatzkräfte setzen ihre Suchmaßnahmen im Bereich der Klagenfurter Ostbucht fort, um den vermissten Mann zu lokalisieren.

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