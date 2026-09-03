Suchaktion
Schwimmer am Wörthersee vermisst: Einsatz läuft
In der Klagenfurter Ostbucht läuft derzeit eine große Suchaktion. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Wasserrettung sucht nach einem 45-jährigen Schwimmer, der seit Mittwoch vermisst wird. Der Einsatz der beteiligten Kräfte läuft auf Hochtouren.
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Spur führt ins Schwimmbad
Im Zuge der Nachforschungen gab es bereits konkrete Entdeckungen. Die Badesachen des Mannes wurden laut Medienberichten gefunden.
Großaufgebot durchkämmt die Ostbucht
Die Einsatzkräfte setzen ihre Suchmaßnahmen im Bereich der Klagenfurter Ostbucht fort, um den vermissten Mann zu lokalisieren.
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