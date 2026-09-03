Kaltfront kommt auf Österreich zu

Österreich darf sich noch einmal über hohe Temperaturen freuen. Schon am Samstag bringt eine Kaltfront aber unbeständiges Wetter und Abkühlung, bevor am Sonntag wieder die Sonne übernimmt.

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Der Alpenraum liegt laut Unwetterzentrale (uwz.at) am Donnerstag zwischen einem Hoch über Südwesteuropa und einem Tief über Dänemark. Dieses sorgt am Abend im Norden für eine leicht erhöhte Schauerneigung. Der Tag startet im Norden und Osten bewölkt, vom Mostviertel bis an den Alpenostrand gibt es einzelne Regenschauer. Abseits davon scheint bei harmlosen Wolken häufig die Sonne. Nach nachmittäglicher Bewölkung im Norden ziehen dort abends einzelne Schauer durch. Bei mäßigem bis lebhaftem Westwind liegen die Höchstwerte bei 24 bis 29 Grad.

Sonne und Hitze am Freitag

Am Freitag nimmt der Hochdruckeinfluss vorübergehend zu. Mit einer westlichen Strömung gelangt nochmals sommerlich heiße Luft nach Österreich. In der Früh ziehen wieder einige Wolken durch, tagsüber kommt jedoch immer mehr die Sonne zum Vorschein. Im Wald- und Weinviertel halten sich die Wolken etwas länger, es bleibt aber trocken. Der Westwind weht mäßig bis lebhaft, während die Temperaturen auf 26 bis 32 Grad steigen.

Kaltfront bringt Gewitter am Samstag

Am Samstag zieht die Kaltfront eines Tiefs über Nordeuropa durch und sorgt vorübergehend für unbeständiges Wetter. Der Tag startet im Süden und Südosten sonnig, sonst überwiegen die Wolken und nördlich der Alpen ziehen Schauer durch. Im Laufe des Vormittags werden diese häufiger, ab Mittag gehen auch im Süden lokale Schauer und Gewitter nieder. Inneralpin und ganz im Westen gibt es nur einzelne Schauer. Die Front bringt kühlere Luft mit Höchstwerten von 21 bis 26 Grad.

Rückkehr der Sonne am Sonntag

Bereits am Sonntag stellt sich neuerlich Hochdruckeinfluss ein. Es scheint verbreitet die Sonne und es ziehen nur vorübergehend ein paar harmlose Wolken durch. Bei meist nur mehr schwachem Wind steigen die Temperaturen wieder auf 25 bis 30 Grad.