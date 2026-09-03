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Neuer Ausbruch

Legionellen jetzt auch in Amstetten gemeldet

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Im Bezirk Amstetten ist eine Legionellen-Erkrankung gemeldet geworden.
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Einen entsprechenden Onlinebericht der "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten") bestätigte die Bezirkshauptmannschaft auf Anfrage, ohne nähere Details zu nennen. Laut "NÖN" ist eine Frau aus einer Einrichtung für betreutes Wohnen betroffen. Die Patientin wird dem Medienbericht zufolge im Landesklinikum Amstetten behandelt.

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Es seien "die erforderlichen Erhebungen und Untersuchungen zur Feststellung der Krankheit und der Infektionsquelle eingeleitet worden", hielt Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer in einer schriftlichen Stellungnahme fest. Angaben und Daten zur erkrankten Person könnten seitens der Bezirkshauptmannschaft "nicht erteilt werden", wurde betont.

In den vergangenen Wochen war ein Legionellenausbruch im Großraum Linz verzeichnet worden. Bis Ende der Vorwoche wurden hier 32 Erkrankungsfälle verbucht, drei Patienten sind gestorben. In Niederösterreich kommen Legionellen-Erkrankungen ebenfalls immer wieder vor. Bisher gab es im Bundesland im heurigen Jahr 38 Fälle. 2025 waren es 74 und 2024 in Summe 63 Erkrankungen, hieß es auf Anfrage seitens des Landes. Österreichweit wurden im Vorjahr laut Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 419 Fälle gemeldet.

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