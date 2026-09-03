Steirer (87) wollte Glühbirne wechseln – tot

Ein 87-jähriger Steirer ist Donnerstagfrüh beim Wechseln einer Glühbirne in seinem Haus von der Leiter gefallen, hat sich dabei das Genick gebrochen und ist verstorben.

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Die Tochter fand den Senior leblos am Boden liegend. Sie rief zwar noch die Einsatzkräfte, die konnten dem Mann aus Neumarkt in der Steiermark (Bezirk Murau) aber nicht mehr helfen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Hinweise auf Fremdverschulden konnten nicht erhoben werden.