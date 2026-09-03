Nutella bringt erstmals seit 1964 neue Sorte

Premiere im Nutella-Glas: Der Hersteller Ferrero bringt erstmals seit dem Jahr 1964 einen völlig neuen Geschmack seiner beliebten Haselnusscreme auf den Markt.

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Die neue Variante von Nutella wird mit Erdnuss zubereitet. Für die Entwicklung der Rezeptur hat das Unternehmen Ferrero einen Zeitraum von fünf Jahren aufgewendet.

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Jahre der Entwicklung im Werk

Um die Herstellung des neuen Produkts zu ermöglichen, flossen hohe Summen in die Standorte. Insgesamt hat Ferrero 75 Millionen in die Produktion investiert.