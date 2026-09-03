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5 Jahre Entwicklung

Nutella bringt erstmals seit 1964 neue Sorte

Neues Nutella-Glas mit Erdnussgeschmack und gelbem Deckel auf weißem Hintergrund.
© Nutella
Premiere im Nutella-Glas: Der Hersteller Ferrero bringt erstmals seit dem Jahr 1964 einen völlig neuen Geschmack seiner beliebten Haselnusscreme auf den Markt.
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Die neue Variante von Nutella wird mit Erdnuss zubereitet. Für die Entwicklung der Rezeptur hat das Unternehmen Ferrero einen Zeitraum von fünf Jahren aufgewendet.

Jahre der Entwicklung im Werk

Um die Herstellung des neuen Produkts zu ermöglichen, flossen hohe Summen in die Standorte. Insgesamt hat Ferrero 75 Millionen in die Produktion investiert.

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