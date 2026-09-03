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Uber startet Robotaxi-Dienst

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© Getty Images
Der US-Fahrdienstvermittler Uber bietet seit Donnerstag in London Fahrten mit Robotaxis an.
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"Wir sind stolz darauf, den Wayve AI Driver zum ersten Mal genau hier in London, unserer Heimatstadt und einem der anspruchsvollsten Verkehrsumfelder der Welt, der Öffentlichkeit vorzustellen", sagte der Chef und Mitgründer des britischen Technologiepartners Wayve, Alex Kendall. London ist damit nach Zagreb die zweite europäische Metropole, in der Uber autonome Fahrzeuge einsetzt.

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Zunächst stehen weniger als 20 Fahrzeuge des Modells Ford Mustang Mach-E zur Verfügung, in denen vorerst noch ein Fahrer zur Überwachung an Bord ist, teilten die Unternehmen mit. Kunden, die eine Fahrt über UberX, Uber Comfort oder Uber Electric buchen, könnten ohne Aufpreis ein autonom fahrendes Fahrzeug zugeteilt bekommen.

Bis zu einem vollständig fahrerlosen Betrieb sind allerdings noch behördliche Genehmigungen nötig; die Verfahren verzögern sich. Der Chef der Uber-Sparte für autonome Mobilität, Sarfraz Maredia, erklärte, der Start solle bei Verbrauchern und Regierung Vertrauen schaffen. Die künstliche Intelligenz (KI) von Wayve lernt den Angaben zufolge wie ein Mensch am Steuer aus Erfahrung und passt sich an unbekannte Straßen, andere Fahrzeuge, unterschiedliche Wetterbedingungen und neue Städte an. Uber hatte sich 2024 an dem britischen Start-Up beteiligt, um die Technologie künftig auf mehreren Märkten einzusetzen.

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