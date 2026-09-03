Gehalt: So viel kassiert der neue Apple-Boss

Bei Apple beginnt eine neue Ära: Der bisherige Hardware-Chef John Ternus übernimmt das Ruder von Tim Cook. Mit dem CEO-Posten beim iPhone-Konzern ist ein gewaltiges Gehaltspaket verbunden.

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Seit Dienstag führt John Ternus den US-Konzern. Der bisherige Hardware-Chef folgt auf Tim Cook und übernimmt damit eine der mächtigsten Positionen der Tech-Branche. Seine neue Rolle macht sich auch beim Gehalt deutlich bemerkbar, wie aus Unterlagen an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Als Konzernleiter erhält er ein festes Jahresgehalt von 3 Millionen US-Dollar (2,6 Millionen Euro). Dazu kommt für das Geschäftsjahr 2027 ein Aktienpaket mit einem Zielwert von 55 Millionen US-Dollar. Insgesamt macht das 58 Millionen US-Dollar (50 Millionen Euro). Für seine kurze Amtszeit im Geschäftsjahr 2026 bekommt er separat ein anteiliges Paket im Zielwert von 2,5 Millionen US-Dollar (2,2 Millionen Euro).

© APA/AFP/BRITTANY HOSEA-SMALL

Vergleich mit Vorgänger Tim Cook

Vorgänger Tim Cook verdiente zuletzt noch mehr. Für das Geschäftsjahr 2025 bezifferte Apple seine Gesamtvergütung auf rund 74,3 Millionen US-Dollar (64 Millionen Euro). Davon waren 3 Millionen US-Dollar Grundgehalt und etwa 57,5 Millionen US-Dollar Aktien. Hinzu kamen 12 Millionen US-Dollar (10,4 Millionen Euro) als erfolgsabhängige Barzahlung sowie knapp 1,8 Millionen US-Dollar (1,5 Millionen Euro) an sonstigen Leistungen. Ein direkter Vergleich der Summen ist jedoch nicht möglich, da für die Nachfolge bislang nur Grundgehalt und Aktienpaket für 2027 feststehen. Zudem führte Cook den Konzern gut 15 Jahre lang.

Millionen hängen vom Börsenerfolg ab

Die Millionen aus dem Aktienpaket sind für die neue Führungskraft keineswegs garantiert. Wie bei Cooks Paket für 2025 sind auch beim Paket für 2027 75 Prozent an den Erfolg gekoppelt. Entscheidend ist die Entwicklung an der Börse im Vergleich zum S&P-500-Index. Die verbleibenden 25 Prozent werden über vier Jahre hinweg halbjährlich in gleichen Teilen ausgezahlt, unabhängig von der Wertentwicklung.