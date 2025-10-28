Alles zu oe24VIP
© APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT PFARRHOFER

Sportwetten

Tipico und Admiral für Milliardenbetrag an Franzosen verkauft

Von
28.10.25, 17:34
Der deutsche Sportwettenanbieter Tipico wechselt für einen Milliardenbetrag den Besitzer. 

Vor kurzem hat Tipico den bekannten  Sportwettenanbieter Admiral von Novomatic gekauft, oe24 berichtete . Jetzt wird Tipico selbst verkauft.

Für 4,6 Milliarden Euro verkauft

Der Finanzinvestor CVC verkauft den deutschen Sportwetten-Riesen an den französischen Entertainmentkonzern Banijay, zu dem auch der Konkurrent Betclic gehört. Der Unternehmenswert inklusive Schulden liegt bei 4,6 Milliarden Euro.

Neuer Mega-Anbieter

Mit dem Zusammenschluss will Banijay neben Betclic das Geschäft mit Sportwetten und Online-Glücksspiel massiv ausbauen. Gemeinsam würden die Firmen zum viertgrößten europäischen Anbieter.

Tipico gilt als führender Anbieter in Deutschland:

  • 2024 erzielte das Unternehmen 1,3 Milliarden Euro Umsatz,
  • dazu kam die Übernahme der österreichischen Plattform Admiral mit 346 Millionen Euro Umsatz jährlich.
  • Laut eigenen Angaben wird jede zweite Sportwette in Deutschland bei Tipico platziert.
  • Betclic ist in Frankreich, Portugal, Polen und der Elfenbeinküste aktiv und machte zuletzt 1,4 Milliarden Euro Umsatz.

Die Übernahme soll Mitte 2026 abgeschlossen werden und bedarf noch der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Gleichzeitig plant Betclic, seinen Mehrheitsanteil am deutschen Sportwettenanbieter Bet-at-Home zu verkaufen.

Banijay, neben Sportwetten vor allem für TV-Entertainment wie Big Brother und Liveveranstaltungen bekannt, rechnet sich durch den Zusammenschluss mittelfristig 100 Millionen Euro Plus durch Kosteneinsparungen und Umsatzsteigerungen aus.

