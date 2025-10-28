186 Kilo schwerer Goldwürfel rettet Hallmann-Sanierungsplan

Am Dienstag haben die Gläubiger am Handelsgericht Wien dem im August 2025 von Immo-Tycoon Klemens Hallmann eingebrachten Sanierungsplan mit Eigenverwaltung zugestimmt. Ein Goldwürfel dürfte ihn gerettet haben.

Für Bau-Löwen Klemens Hallmann ist ein wesentlicher Grundstein für die geordnete Stabilisierung und Umsetzung des Sanierungsvorhabens sowie die Erfüllung der angebotenen Gläubigerquote gelegt.

Das Verfahren betrifft Herrn Hallmann als eingetragenen Unternehmer – nicht die HALLMANN Holding – und wird weiterhin unter Eigenverwaltung geführt. Die Zustimmung der Gläubiger bestätigt den eingeschlagenen Weg einer transparenten und verantwortungsvollen Sanierung.

Hallmann: "Ich danke den Gläubigern für ihr Vertrauen"

„Ich danke den Gläubigern für ihr Vertrauen und ihre Zustimmung. Dieses Ergebnis ist ein wichtiger Schritt, um meine Verpflichtungen verantwortungsvoll zu erfüllen und die Sanierung nachhaltig umzusetzen. Ich werde weiterhin mit voller Transparenz, Verlässlichkeit und Konsequenz an der Umsetzung des zugestimmten Sanierungsplans arbeiten,“ erklärt Klemens Hallmann via oe24.

Goldwürfel mit Chance auf Superquote

Eine Rolle im Plan spielt auch ein Goldwürfel, der Hallmann zu einem Drittel gehört.

Castello Cube - Kunstwerk aus 24 karätigem, 999,9 Fine Gold gefertigt und 186 kg schwer. © HoGA Capital AG

Es ist ein einzigartiges Kunstwerk, nie zuvor in der Geschichte der Menschheit wurde so viel Gold zu einem Kunstwerk verarbeitet: der Castello CUBE.

Das Kunstwerk ist aus 24 karätigem, 999,9 Fine Gold gefertigt und wiegt 186 kg. Eine Pionierarbeit, dass ein solches Kunstwerk hergestellt werden konnte.

Die erste Rate in Höhe von 10 Prozent sowie die Verfahrenskosten müssen bis 28. Februar 2026 beim Sanierungsverwalter erlegt werden, so der KSV1870. Erst dann kann der Sanierungsplan vom Insolvenzgericht bestätigt und das Sanierungsverfahren aufgehoben werden.

Castello Cube könnte Millionen bringen

Weitere 10 Prozent sollen binnen 12 Monaten und 15 Prozent binnen 24 Monaten ab Annahme des Sanierungsplanes bezahlt werden. "Zusätzlich haben die Gläubiger die Chance auf eine Superquote, wenn ein gewisser (Mehr-)Erlös aus der Verwertung eines konzeptionellen Kunstwerks, dem sog. 'Castello Cube', an dem der Schuldner zu 32 Prozent beteiligt ist, erzielt werden kann,“, so Tanja Schartel vom KSV1870. Beim "Castello Cube" handelt es sich um einen 186 Kilo schweren Goldwürfel. Der reine Goldwert beträgt mehr als 20 Millionen Euro.

"Die Sanierungsplanquote soll durch eine geordnete, mittelfristige Verwertung des schuldnerischen Vermögens aufgebracht werden. Zudem ist es notwendig, dass die Gläubiger von Eventualverbindlichkeiten Rückstehungserklärungen abgeben", erklärt Tanja Schartel vom KSV1870.