Trauer um Milliardär: Fünftreichster Österreicher Sohmen in Hongkong gestorben

Die Welt trauert um einen der größten Österreicher: Helmut Sohmen, Reeder-Legende und fünftreichster Mann des Landes, ist tot. Der Linzer, der in Hongkong zum Milliardär aufstieg, war ein wichtiger Brückenbauer zwischen Österreich und China – und blieb seiner Heimat bis zum Schluss treu.

Die internationale Wirtschaftswelt ist erschüttert. Mit Helmut Sohmen ist einer der erfolgreichsten Österreicher aller Zeiten von uns gegangen. Die von ihm geführte Schifffahrtsgruppe BW Group bestätigte den Tod des gebürtigen Linzers. Sohmen war nicht nur eine Geschäftslegende, sondern auch ein wichtiger Kultursponsor und Menschenfreund. Sein Vermögen wurde von Forbes Austria zuletzt auf 5,9 Milliarden Euro taxiert. Damit war er nicht nur der fünftreichste Österreicher, sondern belegte auch Platz 432 in der globalen Milliardärs-Liste.

Die große Liebe: Vom Linzer Studenten zum Schifffahrts-Kaiser

Sein Aufstieg klingt wie ein Hollywood-Film – und begann mit einer Liebesgeschichte. Der 1939 in Linz geborene Sohmen lernte während seines Jus-Studiums in den USA die Hongkong-Chinesin Anna Pui Hing Pao kennen. 1967 heiratete er sie.

Sie war die älteste Tochter von Sir Yue-Kong Pao, dem „Schifffahrtskaiser von Hongkong“. Nach dem Tod seines Schwiegervaters übernahm Sohmen das Ruder und baute das Unternehmen zum globalen Imperium BW Group aus, das heute über 450 Schiffe umfasst. 2014 übergab er die Leitung an seinen Sohn Andreas.

Brückenbauer: Sohmen verband Österreich und China

Hongkong - von hier aus machte Sohmen Milliarden. © APA (AFP)/PHILIPPE LOPEZ

Sohmen war seit 1970 eine zentrale Figur in Hongkong – aber niemals auf Kosten seiner österreichischen Wurzeln. Der Großreeder war ein wichtiger Vermittler der österreichisch-chinesischen Beziehungen und saß im Vorstand der Österreichisch-Chinesischen Gesellschaft. Trotz seines Lebens in der Ferne gab Sohmen die österreichische Staatsbürgerschaft niemals auf – weder für die britische Kronkolonie Hongkong noch für China. Eine bewusste Entscheidung, die seine tiefe Verbundenheit mit der Heimat zeigte.

„Menschenfreund und Kultursponsor“: Das ist sein Vermächtnis

Neben seiner Geschäftstätigkeit engagierte sich Sohmen 28 Jahre als Chairman der BW Group und in zahlreichen öffentlichen Ämtern, darunter im Legislativrat von Hongkong. Er wurde als leidenschaftlicher Wanderer, Naturliebhaber und Förderer der Künste beschrieben. Sein Vermächtnis ist doppelt: die Führung eines globalen Schiffsimperiums und der unermüdliche Einsatz als kultureller Botschafter Österreichs in Asien. Er hinterlässt seine Frau, drei Kinder und neun Enkel.