Kanzler Stocker vor Rücken-OP: Geheimnis um Klinik

Ausfall

27.10.25, 23:59
Ab Dienstag ist der Kanzler im Krankenstand ++ Rückenoperation mit Geheimnis um Klinik und Wartezeit

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist ab heute im Krankenstand und muss sich einer Operation unterziehen. Er laboriere seit Längerem an Rückenbeschwerden, auf ärztlichen Rat werde ein entsprechender „Routineeingriff“ vorgenommen, sagte das Kanzleramt oe24. Auf viele Fragen gab es hingegen keine Antwort.

  • Die Klinik, wo die Stocker-OP stattfinden wird, bleibt ein Geheimnis. Das Kanzleramt wollte dazu partout nichts sagen. Ein Tipp: Das Orthopädische Spital Speising ist Österreichs führende Spezialklinik für Orthopädie, ohne Privatversicherung wartet man aber Jahre.
  • Wie lange Stocker im Vorfeld auf die OP warten musste, wollte das Kanzleramt ebenfalls nicht bekanntgeben.
  • Nur so viel sagte man: Der Termin in den Herbstferien sei mit Bedacht gewählt worden, so konnte der Kanzler beim Nationalfeiertag noch auftreten. „Auch am Montag hat Stocker noch gearbeitet“, hieß es zu oe24.
  • Die Beschwerde wollte das Kanzleramt auch nicht näher nennen.
  • Home-Office: Nach dem Spitalsaufenthalt wird der Kanzler einige Zeit von zu Hause aus die Amtsgeschäfte tätigen.

Babler ist jetzt Kanzler in Vertretung

SPÖ-Boss führt die Regierung. Während seiner Abwesenheit wird Kanzler Christian Stocker im Anlassfall von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) bzw. Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) vertreten, hieß es.

„Etwa beim Ministerrat, den wird Andreas Babler führen“, sagt ein Kanzler-Sprecher oe24. Für Babler ein Realitätstest: Wie legt der SPÖ-Chef seine Rolle als Kanzler in Vertretung aus? Zur Seite wurde im jedenfalls Staatssekretär Alexander Pröll gestellt, der jetzt schon für die Regierungskoordination zuständig ist.

