Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Halloween: So gefährlich sind Kostüme - UND so teuer
© feelimage / Matern

Wir geben 90 Mio aus

Halloween: So gefährlich sind Kostüme - UND so teuer

27.10.25, 15:10
Teilen

Kostümtest mit gruseligem Ergebnis ++ Wir geben 90 Mio. € (!) aus 

Halloween naht! Schon am Freitag feiern wir wieder Halloween – und dafür geben die Österreicher rund 90 Millionen Euro aus. Der stärkste Kaufzeitpunkt ist kurz vor Halloween, heißt es aus der Bundessparte Handel der WKÖ: „Besonders gefragt sind Süßigkeiten, gefolgt von Zierkürbissen und Dekorationsartikeln für das typische Halloween-Ambiente, Kostüme sowie Schminke, Make-up und Accessoires.“

Check

„Laut aktuellem Handelsverband Consumer Check planen zwei Drittel der Österreicher:innen für Halloween einzukaufen. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Person liegen heuer bei 74 Euro“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer Handelsverbands zu oe24.

Schock bei Arbeiterkammer-Kostüm-Test

Viele Kinder verwandeln sich in Hexen, Geister oder Monster. Nicht alle Kostüme sind unbedenklich. Ein Test der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigt, dass drei von elf Produkten die Sicherheitsanforderungen gemäß der Spielzeugverordnung 2011 wegen Brennverhalten oder fehlender Warnhinweise nicht erfüllen.

Eine Verkleidung dürfte aufgrund eines zu hohen Schadstoffgehalts sogar gar nicht erst verkauft werden!

Der Preis der Sets lag zwischen 8,16 und 43,95 Euro. Geprüft wurde, ob das Material gesundheitsgefährdende chemische Stoffe enthält und leicht Feuer fangen.Die Masken „Zombie-Clown“ und „Zombie-Skelett“ erfüllten aufgrund ihres raschen Brennverhaltens die Sicherheitsanforderungen nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden