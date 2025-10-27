Halloween: So gefährlich sind Kostüme - UND so teuer

Kostümtest mit gruseligem Ergebnis ++ Wir geben 90 Mio. € (!) aus

Halloween naht! Schon am Freitag feiern wir wieder Halloween – und dafür geben die Österreicher rund 90 Millionen Euro aus. Der stärkste Kaufzeitpunkt ist kurz vor Halloween, heißt es aus der Bundessparte Handel der WKÖ: „Besonders gefragt sind Süßigkeiten, gefolgt von Zierkürbissen und Dekorationsartikeln für das typische Halloween-Ambiente, Kostüme sowie Schminke, Make-up und Accessoires.“

Check

„Laut aktuellem Handelsverband Consumer Check planen zwei Drittel der Österreicher:innen für Halloween einzukaufen. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Person liegen heuer bei 74 Euro“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer Handelsverbands zu oe24.

Schock bei Arbeiterkammer-Kostüm-Test

Viele Kinder verwandeln sich in Hexen, Geister oder Monster. Nicht alle Kostüme sind unbedenklich. Ein Test der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigt, dass drei von elf Produkten die Sicherheitsanforderungen gemäß der Spielzeugverordnung 2011 wegen Brennverhalten oder fehlender Warnhinweise nicht erfüllen.

Eine Verkleidung dürfte aufgrund eines zu hohen Schadstoffgehalts sogar gar nicht erst verkauft werden!

Der Preis der Sets lag zwischen 8,16 und 43,95 Euro. Geprüft wurde, ob das Material gesundheitsgefährdende chemische Stoffe enthält und leicht Feuer fangen.Die Masken „Zombie-Clown“ und „Zombie-Skelett“ erfüllten aufgrund ihres raschen Brennverhaltens die Sicherheitsanforderungen nicht.