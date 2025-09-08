Alles zu oe24VIP
Stefan Krenn
© novomatic

Grünes Licht

Megadeal: Novomatic schließt Verkauf von Admiral an Tipico ab

08.09.25, 14:20
Teilen

Die Behörden haben grünes Licht gegeben. Somit gehört Admiral Österreich jetzt Tipico. Novomatic will international wachsen.

Novomatic, der führende Gaming-Technologiekonzern Europas hat den Verkauf von Admiral  Österreich an Tipico erfolgreich abgeschlossen. Der Abschluss der Transaktion erfolgte nach Erteilung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Admiral verwendet weiter Novomatic-Technologie

Die Transaktion unterstreiche den "langfristigen Fokus von Novomatic auf globale Expansion" und sei ein weiterer Schritt in der internationalen Wachstumsstrategie, heißt es vom Unternehmen. Admiral  Österreich bleibe auch unter dem neuen Eigentümer Tipico ein wichtiger Technologiepartner und setzt auch künftig auf innovative Technologielösungen von Novomatic .

Zahlen zum Mega-Deal wurden keine genannt, über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart. 

"Starker Partner"

Stefan Krenn

Stefan Krenn

© novomatic

Stefan Krenn, Vorstand der NOVOMATIC AG: „Der Abschluss dieser Transaktion markiert einen wichtigen Schritt in unserer globalen Expansionsstrategie mit klarem Fokus auf internationale Wachstumsmärkte. ADMIRAL hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem etablierten Marktführer entwickelt und wir bedanken uns für den großen Einsatz aller ADMIRAL-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir freuen uns, mit Tipico einen starken und verlässlichen Technologiepartner gefunden zu haben, der das Unternehmen in Österreich erfolgreich weiterführen wird.“

Axel Hefer, CEO der Tipico Gruppe: „Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion. Die ADMIRAL Gruppe ist ein österreichisches Vorzeigeunternehmen mit langer Tradition, starker regionaler Verankerung und großem Zukunftspotenzial."

"Nun kommen hier zwei Unternehmen zusammen, die für modernste Technologie, innovative Produkte und Konsumentenschutz stehen. Unsere zukünftige Zusammenarbeit ist daher auch eine sehr gute Nachricht für unsere Kunden.”

