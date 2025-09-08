Mitten im Pensions-Showdown: Kanzler im Urlaub

Diese Woche wird kein Gipfel der Regierungsspitze zu den Pensionen mehr stattfinden. Kanzler und Vize sind aktuell beide im Ausland.

Bei den Pensionen geht es gerade darum, wie viel tiefer die Anpassung für 2026 ausfallen wird. Die Verhandlungen über das niedrigere Pensionsplus laufen aktuell auf verschiedenen Ebenen innerhalb der Regierung. Nur die Chefs von ÖVP und SPÖ sind derzeit nicht dabei.

Im Urlaub auf Zypern

Kanzler Christian Stocker (ÖVP) wollte statt einer Anpassung von +2,7% eine Anhebung unter der Inflation. "Zwei Prozent wäre der Zielwert", erklärte er kürzlich. Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) will eine soziale Staffelung, in der geringe Pensionen voll angehoben werden.

Noch bis zum Wochenende im Süden

Der Kanzler urlaubt gerade in Zypern, wie oe24 aus dem Kanzleramt bestätigt wurde. "Noch bis zum Wochenende" wird der Urlaub dauern. Zuvor habe der Kanzler auch nur zwei Tage in Grado geurlaubt und ansonsten den Sommer durchgearbeitet. Der Urlaub auf Zypern war übrigens schon länger geplant.

© Facebook

In seiner Freizeit fährt Kanzler Stocker gerne Vespa.

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) in New York © instagram

Vizekanzler in New York City

Während der Kanzler in Zypern urlaubt, verbringt der Vizekanzler derzeit einige Tage in New York City. Andreas Babler ist in den USA, wo er sich zu Wohnpolitik, Kultur - unter anderem mit Direktor Max Hollein vom Metropolitan Museum of Art - und aktuellen Städtebau-Themen informiere. Außerdem übergibt er Musikblätter an die Rechtsnachfolger von Walter Benedikt. Der Komponist war im Jahr 1938 mit seiner Familie vor dem Nazi-Terror geflohen, die Noten in der Nationalbibliothek konnten ihm jüngst zugeordnet werden.

Babler wird erst am Donnerstag wieder in Wien eintreffen, Kanzler Stocker erst am Wochenende. In der Woche des heißesten Pensions-Showdowns sind beide im Ausland.