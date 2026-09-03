oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Analyse

Dämpfer für die heimische Wirtschaft: Preise steigen

Griechen sagen nein - EU wartet auf neue Ideen
© APA
Bruttoinlandsprodukt um 0,1 Prozent unter 1. Quartal 2026 - Dämpfend wirkten sich vor allem die erneut gestiegenen Energiepreise aus
OE24 auf Google bevorzugen

Nach sechs Quartalen mit durchwegs positiven Signalen hat die österreichische Wirtschaft im zweiten Quartal 2026 wieder einen leichten Rückgang verzeichnet.

Auch interessant

Gehalt: So viel kassiert der neue Apple-Boss

Uber startet Robotaxi-Dienst

Härtestes Weinjahr seit Langem: Wiener Winzer loben Qualität

Das Bruttoinlandsprodukt sank gegenüber dem ersten Quartal 2026 real um 0,1 Prozent, zeigen vorläufige Ergebnisse der Statistik Austria. "Dämpfend auf die Wirtschaftsleistung wirkten sich vor allem die erneut gestiegenen Energiepreise aus", so Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk am Donnerstag.

Im Jahresvergleich lag die heimische Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 0,4 Prozent über dem zweiten Quartal 2025.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Billa und Die Tafel bauen Fleischspendeprojekt aus

Dämpfer für die heimische Wirtschaft: Preise steigen

Gehalt: So viel kassiert der neue Apple-Boss

PENNY bringt Preise von damals wieder zurück

209.000 Zuseher bei Kickl-Sommergespräch auf oe24.TV (NRW, 12+)

Ex-Kika/Leiner-Chef fordert Entlassung aus U-Haft

Deal mit Verbund: Post verkauft jetzt auch Strom

NÖ-Energieriese übernimmt Schnelllade-Geschäft in Deutschland

Uber startet Robotaxi-Dienst

Härtestes Weinjahr seit Langem: Wiener Winzer loben Qualität