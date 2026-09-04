Viele neue Sorten
DIESE neuen Spaßgetränke gibt's jetzt bei McDonald’s
Den Anfang machen zwei bunte Fizzer auf Basis von Sprite Zero: Pink Dragonfruit & Sprite Fizzer sowie Cherry Kiss & Sprite Fizzer.
Der Pink-Dragonfruit-Drink kombiniert kleine Drachenfrucht-Stückchen mit Yuzu und bekommt dadurch neben der Süße auch eine leicht säuerliche Note.
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Beim Cherry Kiss & Sprite Fizzer kommt zusätzlich eine Schicht Cold Foam, also kalter Milchschaum, auf den Drink. Dadurch wird die Süße etwas abgemildert.
Bubble-Tea-Trend bei McDonald’s
Auch der anhaltende Bubble-Tea-Trend findet sich im neuen Sortiment wieder. Die beiden Refresha-Sorten setzen auf fruchtige Aromen und kleine Boba-Kugeln.
Bei Tropic Pineapple treffen Ananas und Erdbeer-Bobas aufeinander. Der Drink soll dabei vor allem frisch und weniger süß schmecken.
Die zweite Variante heißt Strawberry Melon. Neben Erdbeere kommt hier auch eine Basilikumnote zum Vorschein. Gefriergetrocknete Erdbeerstücke sorgen zusätzlich für etwas Biss.
Neue Energizer mit Red Bull
Besonders auffällig sind die beiden neuen Energizer mit Red Bull. Sie kommen in den Sorten Waldmeister und Heidelbeere.
Wer möchte, kann beide Varianten auch mit Red Bull Zero bestellen. Die Heidelbeer-Version setzt deutlich auf den fruchtigen Geschmack, während beim Waldmeister vor allem die Süße im Vordergrund steht.
Iced Latte und Trend-Matcha
Auch für Kaffee- und Matcha-Fans gibt es Neuigkeiten. Der Iced Latte Caramel kombiniert kalten Kaffee mit einer ordentlichen Portion Karamellsirup. Damit sich der Geschmack gleichmäßig verteilt, sollte der Drink gut umgerührt werden.
Außerdem schafft es ein echter Trend-Drink ins Sortiment: Iced Strawberry Matcha. Erdbeersirup trifft dabei auf den leicht bitteren Geschmack von grünem Tee.
Die neuen Getränke sind für McDonald’s-Mitglieder bereits ab 3. September erhältlich. Ab 9. September gibt es sie dann offiziell für alle.
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