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Achtung, Falle!

Polizei warnt Österreicher vor DIESER Betrugsmasche

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In Österreich warnt die Polizei aktuell vor einer neuen Welle von Schockanrufen. Die Täter geben sich als Polizisten oder Justizmitarbeiter aus und verlangen hohe Kautionen.
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Das Telefon klingelt – und plötzlich geht es um einen angeblichen schweren Unfall. Die Betrüger behaupten, ein naher Angehöriger habe einen Verkehrsunfall verursacht und sitze deshalb in Haft.

Um eine sofortige Gefängnisstrafe abzuwenden, müsse eine hohe Kaution bezahlt werden. Mit dieser erfundenen Geschichte setzen die Täter ihre Opfer gezielt unter Druck.

Dann geht es um Bargeld und Schmuck

Besonders perfide: Die Anrufer fragen laut Landespolizeidirektion Vorarlberg gezielt nach Bargeld, Schmuck und anderen Wertgegenständen.

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Anschließend soll ein angeblicher "Gerichtsdiener" die Wertsachen direkt an der Haustür abholen. Die Polizei warnt deshalb besonders ältere Menschen vor der aktuellen Anrufwelle.

So erkennen Sie den Betrug

Wer einen solchen Anruf bekommt, sollte keine Angaben zu Geld, Schmuck oder anderen Wertsachen machen. Polizei und Gerichte verlangen solche Informationen nicht telefonisch.

Bei einem verdächtigen Anruf gilt: sofort auflegen. Wer unsicher ist, kann sich den Namen des angeblichen Beamten, seine Dienststelle und die Durchwahl nennen lassen.

Danach sollte der vermeintlich betroffene Angehörige direkt unter der bekannten Telefonnummer kontaktiert werden. So lässt sich schnell überprüfen, ob überhaupt etwas passiert ist.

Auch die Polizei selbst kann über eine bekannte Dienststellennummer oder den Notruf kontaktiert werden.

Die Polizei bittet außerdem darum, ältere Verwandte, Bekannte und Nachbarn über die aktuelle Betrugsmasche zu informieren.

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