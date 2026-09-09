Springsteen schenkt uns seine Wutshow gegen Trump!

Im Frühjahr rockte Bruce Springsteen mit einer US-Tour gegen Präsident Trump. Jetzt wird er auf YouTube laut. Die brisante Rock- und Polit-Show kommt schon heute als Gratis-Stream.

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"Amerika befindet sich derzeit in den Händen einer korrupten, inkompetenten, rassistischen, rücksichtslosen und verräterischen Regierung! Im Frühjahr zündete Bruce Springsteen seine Wut-Tournee „Land Of Hope And Dreams – No Kings" gegen "Möchtegern-König" Donald Trump. 20 Konzerte für über 300.000 Fans bei denen "Der Boss" im Zeichen des "musikalischen Widerstands" so laut wie nie wurde: „Ich kenne keine andere Zeit, in der das Land so stark infrage gestellt wurde und unsere Grundideen und Werte so kritisch hinterfragt wurden wie jetzt“!

Bruce Springsteen tobte bei seiner US-Tour gegen "Möchtegern-König" Trump. © Getty Images

Jetzt liefert uns Springsteen seine "wichtigste Show", bei der er neben 27 Songs auch politisch polterte („Für viele sind wir heute nicht mehr das Land der Freiheit und die Heimat der Mutigen, sondern ein rücksichtsloser, unberechenbarer, räuberischer Schurkenstaat!) Frei Haus. Ab Mittwoch, 9. September 17 Uhr stellt er die ersten 7 Songs, also auch das Statement "War", das "von Republikanern gerne als Hymne missverstandene" "Born in the USA" oder das aufrüttelnde, von den ICE-Morden inspirierte "Streets Of Minneapolis", vom Tourfinale in Philadelphia gratis auf YouTube.

Hier sehen Sie das Wut-Konzert von Bruce Springsteen:

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"Ich freue mich riesig, unser Abschlusskonzert der 'Land of Hope and Dreams'-Tour durch Amerika zu veröffentlichen – aufgenommen in Philadelphia, USA, dem Geburtsort der amerikanischen Freiheit", erklärt Springsteen seinen YouTube-Coup. "Auf dieser Tour haben wir das ganze Land gerockt – von einer Küste zur anderen. Zugleich haben wir uns überall für unsere Verfassung, unsere Bill of Rights und unsere heilige Demokratie stark gemacht, die von einem gesetzlosen Präsidenten und seinem Regime angegriffen werden. All das ist auf unserem 'Philadelphia Freedom Cut' festgehalten – ich hoffe, er gefällt euch."

20 Konzerte für über 300.000Fans mit der legendären E Street Band. © Variety via Getty Images

In Folge will Springsteen auch die restlichen 20 Konzert-Hits, also auch Kracher wie "Badlands"; "Born To Run", oder "Dancing In the Dark" in drei weiteren Chargen auf YouTube stellen. Auch seine vielen Brandreden: "Wir sind hier, um unsere amerikanischen Ideale, die Demokratie, unsere Verfassung und unser heiliges amerikanisches Versprechen zu feiern und zu verteidigen!"

Für und mit Tom Morello rockt Bruce Springsteen am 3. Oktober das Benefiz "Power to the People". © WireImage

Nachzuhören jetzt auf YouTube. Ab 3. Oktober legt Springsteen dann auch wieder live nach. Beim von Tom Morello initiierten Protest-Festival "Power to the People" will er in Merriweather Post Pavilion von Columbia erneut laut werden.