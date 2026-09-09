oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Konzert-Hammer

Springsteen schenkt uns seine Wutshow gegen Trump!

Thomas Zeidler-Künz
von
Ein Musiker spielt auf der Bühne E-Gitarre vor Publikum bei einem Konzert.
© Variety via Getty Images
Im Frühjahr rockte Bruce Springsteen mit einer US-Tour gegen Präsident Trump. Jetzt wird er auf YouTube laut. Die brisante Rock- und Polit-Show kommt schon heute als Gratis-Stream.
OE24 auf Google bevorzugen

"Amerika befindet sich derzeit in den Händen einer korrupten, inkompetenten, rassistischen, rücksichtslosen und verräterischen Regierung! Im Frühjahr zündete Bruce Springsteen seine Wut-Tournee „Land Of Hope And Dreams – No Kings" gegen "Möchtegern-König" Donald Trump. 20 Konzerte für über 300.000 Fans bei denen "Der Boss" im Zeichen des "musikalischen Widerstands" so laut wie nie wurde: „Ich kenne keine andere Zeit, in der das Land so stark infrage gestellt wurde und unsere Grundideen und Werte so kritisch hinterfragt wurden wie jetzt“!

Auch interessant

"What the fuck!" So ließ Liam seinen Bruder Noel um Oasis zittern

Fendrich-Abschied: "Danke für die letzten 45 Jahre"

Céline Dion: Alle Details zum Konzert-Comeback

Ein Sänger mit Mikrofon auf einer Bühne, das Publikum hebt die Hände in die Luft.
Bruce Springsteen tobte bei seiner US-Tour gegen "Möchtegern-König" Trump. © Getty Images

Jetzt liefert uns Springsteen seine "wichtigste Show", bei der er neben 27 Songs auch politisch polterte („Für viele sind wir heute nicht mehr das Land der Freiheit und die Heimat der Mutigen, sondern ein rücksichtsloser, unberechenbarer, räuberischer Schurkenstaat!) Frei Haus. Ab Mittwoch, 9. September 17 Uhr stellt er die ersten 7 Songs, also auch das Statement "War", das "von Republikanern gerne als Hymne missverstandene" "Born in the USA" oder das aufrüttelnde, von den ICE-Morden inspirierte  "Streets Of Minneapolis", vom Tourfinale in Philadelphia gratis auf YouTube.

Hier sehen Sie das Wut-Konzert von Bruce Springsteen:

"Ich freue mich riesig, unser Abschlusskonzert der 'Land of Hope and Dreams'-Tour durch Amerika zu veröffentlichen – aufgenommen in Philadelphia, USA, dem Geburtsort der amerikanischen Freiheit", erklärt Springsteen seinen YouTube-Coup. "Auf dieser Tour haben wir das ganze Land gerockt – von einer Küste zur anderen. Zugleich haben wir uns überall für unsere Verfassung, unsere Bill of Rights und unsere heilige Demokratie stark gemacht, die von einem gesetzlosen Präsidenten und seinem Regime angegriffen werden. All das ist auf unserem 'Philadelphia Freedom Cut' festgehalten – ich hoffe, er gefällt euch."

Band spielt live auf der Bühne im roten Licht, Publikum jubelt im Vordergrund.
20 Konzerte für über 300.000Fans mit der legendären E Street Band. © Variety via Getty Images

In Folge will Springsteen auch die restlichen 20 Konzert-Hits, also auch Kracher wie "Badlands"; "Born To Run", oder "Dancing In the Dark" in drei weiteren Chargen auf YouTube stellen. Auch seine vielen Brandreden: "Wir sind hier, um unsere amerikanischen Ideale, die Demokratie, unsere Verfassung und unser heiliges amerikanisches Versprechen zu feiern und zu verteidigen!"

Zwei Musiker spielen Gitarre und lächeln sich auf einer Bühne vor einem Schlagzeug an.
Für und mit Tom Morello rockt Bruce Springsteen am 3. Oktober das Benefiz "Power to the People". © WireImage

Nachzuhören jetzt auf YouTube. Ab 3. Oktober legt Springsteen dann auch wieder live nach. Beim von  Tom Morello initiierten Protest-Festival "Power to the People" will er in Merriweather Post Pavilion von Columbia erneut laut werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"What the fuck!" So ließ Liam seinen Bruder Noel um Oasis zittern

Wegen Trump: Jetzt wird "South Park" umbenannt

Wanda veröffentlicht neuen Song & Musikvideo

39-Jähriger am Bahnhof von Zug erfasst

Williams-Trainer hält Umdenken im Tennis für notwendig

Springsteen schenkt uns seine Wutshow gegen Trump!

Tornado vor Urlaubsinsel Kreta

Pamela Anderson: Arzt gab ihr nur noch zehn Jahre

Tyson: 'Cannabis hat mir das Leben gerettet'

Hollywood-Star Sandra Bullock versteckte Baby in Eishockeytasche