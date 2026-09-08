"What the fuck!" So ließ Liam seinen Bruder Noel um Oasis zittern

Oasis rocken jetzt unsere Kinos und zeigen ab Mittwoch mit der oscarreifen Doku "Don't Look Back in Anger" die emotionalen Hintergründe zum Comeback nach 16 Jahren Streit. oe24 hat den Musikfilm des Jahres schon gesehen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

179 Mal das Wort "Fucking", emotionale Konzert- Fan und Backstage-Eindrucke, Szenerien einer Seifenoper aber keine wirkliche Erklärung. Die neue Doku "Don’t Look Back in Anger", die nach Mega-Hype in Venedig (Samstag) und der umjubelten London Premiere (Montag) ab Mittwoch auch in unseren Kinos läuft, zeigt ein emotionales und oscarreifes Bild der einst so streitbaren Oasis-Brüder Liam und Noel Gallagher und ihrer wundersamen Reunion. oe24 hat den Musikfilm des Jahres schon gesehen.

Liam Gallagher und Noel Gallagher feiern ihre Oasis-Doku bei der London-Premiere. © IMAGO/FAMOUS

Die Schlüsselszene - das erste Treffen nach jahrelangem Streit - kommt nach 14 Minuten: Noel Gallagher und Co. proben seit Tagen im Londoner The Mill Studio. Endlich erscheint auch Liam Gallagher und deutet nur auf einen Schallschutz am Schlagzeug. "Das schaut komisch aus! Das muss weg. Are we ready?" Dann legt er mit dem Klassiker "Hello" los - und geht nach getaner Arbeit noch während dem Schlußsong "Champagne Supernova" wieder grußlos und mit seiner sündteuren Adidas-Sporttasche ab.

Liam Gallagher sorgte auch bei der Comeback-Tour für Troubles. © YouTube - Disney

So unspektakulär und doch so vielsagend startete die Oasis-Reunion. Ganz ohne Mediation oder Paar-Therapie. Nur mit Musik. 12 versteckte Kameras haben unter der Regie von "Peaky Blinders"-Mastermind Steven Knight die erste Begegnung nach 16 Jahren Streit festgehalten. Und Hunderte mehr die lange für unmöglich gehaltenen Reunions-Tournee "Live 25": 41 Konzerte für 2,88 Millionen Fans und 405 Millionen Dollar Umsatz.

Noel war oft am verzweifeln. © YouTube - Disney

Doch selbst am Abend des großen Comebacks - am 4. Juli 2025 in Cardiff, dem ersten Konzert nach 16 Jahren Pause - ließ Liam seinen Bruder Noel noch verzweifeln. "Bei der letzten Probe war er nicht dabei. Es steht nur einer der absolut größten fucking Momente unseres Lebens an und er hat nicht geprobt. Und am Konzert-Tag taucht er dann 20 Minuten vor dem Auftritt auf: „Na, wie sieht’s mit dem Catering aus? Und ich denke mir: What the fuck! Dann gehen wir auf die Bühne und plötzlich greift er nach meiner Hand. Und ich denke mir wieder: What the fuck. Und dann klingt er wie ein 30-Jähriger. Wie der Allergrößte. What the fuck! Die Songs sind das eine, aber ich hatte vergessen, was er den Leuten bedeutet."

Oasis-Doku zeigt auch die "biblischen" Konzerte. © Disney - YouTube

Auch das zeigt der Film zwischen ewigen Klassikern wie "Roll With It", "Supersonic" oder "Wonderwall": Wildfremde Menschen, die sich in den Armen legen, ein nahezu religiöser Fan- und Merchandise Kult, gestandene Männer mit Tränen in den Augen und der stadionweite "Poznan" bei jedem Konzert. "Eine weitere ungeplante Aktion von Liam, die zum weltweiten Selbstläufer wurde", zollt ihm Noel auch dafür Respekt.

"Endlich ist der Groschen gefallen: No more Bullshit!"

Liam indes hat für die "kostbare Reunion" sogar das Rauchen und die vielen Partys eingestellt („Bei mir ist endlich der Groschen gefallen: No more Bullshit!“) und bringt Noel, den er ja die Jahre davor u.a. als "Sad Fuck", Schwachkopf oder Kartoffel beschimpft hat, nun wieder brüderliche Liebe entgegen: "Seine Songs haben unser aller Leben beeinflusst. Ich bin bin froh, dass er sie nun wieder mit mir singt!"

Oasis Reunion begeisterte 2,88 Millionen Fans. © Disney - YouTube

Die Oasis Reunion brachte jedoch nicht nur Liam und Noel wieder zusammen („All die Dinge, die uns früher aneinander gestört haben, sind verschwunden. Wir schicken uns jetzt auch ständig gegenseitig alberne Videos, so wie Kumpels das eben machen.“) sondern auch ihre Kinder. "Donovan und Sonny hatten Gene und Lennon vorher noch nie getroffen. Und jetzt sind sie die besten Freunde."

Oasis liefern neues "Wir-Gefühl". Auch für die Fans. © Disney - YouTube

Als Highlight liefert "Don’t Look Back in Anger" auch das erste gemeinsame Interview seit über 20 Jahren: "Diese Tour hat vieles wieder in Ordnung gebracht. Doch Oasis sind längst viel größer als nur wir zwei: Es gehtll um das große Wir-Gefühl, das wir in einer Welt voll Scheiße so dringend brauchen können!"

Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Im Summe ein hoch emotionaler Film, der zwar nicht alle Geheimnisse - die Beweggründe, die Rollenverteilung, die hohen Ticketpreise - aufdeckt, aber die wichtigste Rock-Tour des Jahrzehnts gebührend und hautnah wie nie feiert. Auch das von Liam Gallagher gerne überstrapazierte Wort "Biblical" ist dafür legitim.

2027 kommt die nächste Tour! Oasis stoppen u.a. in Glasgow, Manchester, München, Barcelona und Amsterdam. © Variety via Getty Images

Im Sommer 2027 legen Oasis nach: Konzerte in u.a. Glasgow, Manchester, München, Barcelona. Amsterdam oder Paris werden ja im Tagesrhythmus mit kryptischen Videos angeteast. Im Mai sollte es losgehen. Schon am 14. März dürfen die Gallagher Brüder mit der Doku auf den Oscar hoffen.