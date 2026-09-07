Céline Dion: Alle Details zum Konzert-Comeback

Sängerin Céline Dion steht nach Jahren der krankheitsbedingten Pause vor ihrem großen Konzert-Comeback in der Plenitude Arena bei Paris.

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Céline Dion ist zurück! Die 58-jährige Künstlerin wird am Samstag, 12. September, 20:00 Uhr, in der ausverkauften Plenitude Arena bei Paris ihr erstes großes Konzert seit sechs Jahren geben. Vor wenigen Tagen zeigte sich die Sängerin vor ihrem Pariser Hotel bester Laune, winkte ihren Fans zu und stimmte auf der Straße in deren Gesang ein.

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Erkrankung

Im Jahr 2022 machte die Kanadierin ihre Erkrankung am Stiff-Person-Syndrom öffentlich. Diese seltene Autoimmunerkrankung führte bei der Musikerin zu schweren Muskelversteifungen und Krämpfen, die eine temporäre Unterbrechung ihrer Karriere erforderten.

© Corbis via Getty Images

Hates Training für den Weg zurück

Ihr Manager John Nelson erklärte, dass sich die dreifache Mutter seit zweieinhalb Jahren intensiv auf die Rückkehr vorbereitet. Dions Stimme sei durch die Krankheit nicht beschädigt worden. Der Weg zurück beinhaltete folgende Disziplinen:

Regelmäßige Physiotherapie und die Einnahme von Medikamenten.

Intensives Krafttraining und Einheiten im Yoga.

Gezieltes Stimmtraining sowie regelmäßiges Tanzen.

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Riesiger Ansturm auf Show

Insgesamt wurden für die Shows bereits mehr als 900.000 Tickets verkauft. Wegen der enormen Nachfrage wurden neben Zusatzterminen im Herbst auch weitere Auftritte für das kommende Frühjahr bei Paris angesetzt. Die zweistündige Show wird von Willo Perron inszeniert und soll den Fokus klar auf die Sängerin legen.

Neue Musik und geplantes Album

Seit der Ankündigung der Konzertreihe Ende März hat die Kanadierin bereits mehrere neue Singles veröffentlicht. Für das kommende Jahr ist zudem ein neues Album im Gespräch, auf dem unter anderem ein Lied des belgischen Künstlers Stromae enthalten sein soll.