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Strecke gesperrt

ÖBB-Zug nach Schaden evakuiert

Ein roter Railjet-Zug der ÖBB fährt am Hauptbahnhof in Wien bei Tageslicht entlang der Gleise.
© APA/HANS KLAUS TECHT
Auf der Franz-Josefs-Bahn im Bezirk Horn ist am Dienstagabend ein Zug evakuiert worden. Wegen eines Oberleitungsschadens war kein Weiterfahren möglich.
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41 Personen wurden durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht, bestätigte ÖBB-Sprecher Christopher Seif auf Anfrage einen Bericht des ORF Niederösterreich. Im betroffenen Bereich zwischen den Bahnhöfen Hötzelsdorf-Geras und Irnfritz werden voraussichtlich bis Mittwochnachmittag keine Fahrten möglich sein.

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Die Insassen des Zuges waren über einen Steg aus dem Schienenfahrzeug begleitet worden. Feuerwehrautos brachten sie anschließend zum nächsten Bahnhof nach Sigmundsherberg.

Die Streckenunterbrechung auf der Franz-Josefs-Bahn dürfte am Mittwoch bis etwa 15.00 Uhr dauern, hieß es seitens der ÖBB. Ein Schienersatzverkehr besteht, bis zu einer Stunde mehr an Reisezeit sollte eingeplant werden.

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