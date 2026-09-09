ÖBB-Zug nach Schaden evakuiert

Auf der Franz-Josefs-Bahn im Bezirk Horn ist am Dienstagabend ein Zug evakuiert worden. Wegen eines Oberleitungsschadens war kein Weiterfahren möglich.

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41 Personen wurden durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht, bestätigte ÖBB-Sprecher Christopher Seif auf Anfrage einen Bericht des ORF Niederösterreich. Im betroffenen Bereich zwischen den Bahnhöfen Hötzelsdorf-Geras und Irnfritz werden voraussichtlich bis Mittwochnachmittag keine Fahrten möglich sein.

Die Insassen des Zuges waren über einen Steg aus dem Schienenfahrzeug begleitet worden. Feuerwehrautos brachten sie anschließend zum nächsten Bahnhof nach Sigmundsherberg.

Die Streckenunterbrechung auf der Franz-Josefs-Bahn dürfte am Mittwoch bis etwa 15.00 Uhr dauern, hieß es seitens der ÖBB. Ein Schienersatzverkehr besteht, bis zu einer Stunde mehr an Reisezeit sollte eingeplant werden.