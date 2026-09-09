Schützenfest in Paris! Titelverteidiger PSG zerlegt Slovan Bratislava mit 6:1

Paris St. Germain feiert zum Auftakt der Champions League einen souveränen 6:1-Kantersieg gegen Slovan Bratislava. Ferran Torres mit einem Dreierpack und Ousmane Dembele glänzen im Prinzenpark.

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Der amtierende Champions-League-Sieger Paris St. Germain hat die spielerische Krise nach dem schwachen Saisonstart in der heimischen Liga eindrucksvoll beiseitegewischt. Im heimischen Prinzenpark dominierten die Pariser vom Anpfiff weg gegen ein überfordertes Slovan Bratislava. Ousmane Dembele belohnte die frühe Drangperiode in der 17. Minute, als er nach einem Pfostenschuss von Nuno Mendes richtig stand und zum 1:0 einschob. Nur sechs Minuten später legte der französische Offensivstar per Kopf nach einer verunglückten Abwehraktion der Gäste-Defensive nach.

Slovan Bratislava fand im ersten Durchgang kein Mittel gegen die permanente Angriffswelle des französischen Meisters. Vor allem Ferran Torres und Dembele hebelten die slowakische Abwehr immer wieder aus. In der 31. Minute verwertete Torres eine maßgeschneiderte Flanke von Dembele direkt zum 3:0. Das Team des slowakischen Serienmeisters war mit dem Pausenstand noch gut bedient, da PSG im ersten Durchgang insgesamt 20 Torschüsse verzeichnete und der stark reagierende Slovan-Keeper Takac eine noch höhere Führung verhinderte.

Torres schraubt das Ergebnis in der Champions League hoch

Gleich nach dem Seitenwechsel setzte PSG den Einbahnstraßenfußball unbeeindruckt fort. Nach einer Einzelleistung von Akliouche erhöhte Ferran Torres in der 47. Minute per Flachschuss auf 4:0. Nur zehn Minuten später schnürte der Spanier nach einer Ecke von Dembele am kurzen Pfosten seinen Dreierpack. Slovan Bratislava gelang in der 58. Minute durch einen Einzelgang von Suleiman Camara der Ehrentreffer zum 5:1.

Nach den zahlreichen Wechseln flachte die Partie im Prinzenpark etwas ab, ehe der eingewechselte Fabian in der 87. Minute mit einem platzierten Linksschuss den 6:1-Endstand markierte. Slovan-Keeper Takac verhinderte bis zum Schlusspfiff weitere Gegentreffer. PSG verzeichnete damit nach dem holprigen Ligastart einen erfolgreichen Auftakt in der Ligaphase der Königsklasse, während die Gäste aus Bratislava erneut die Klasse des Titelverteidigers anerkennen mussten.