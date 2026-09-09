Ödegaard erlöst Arsenal! Gunners feiern späten 1:0-Sieg in Neapel

Der FC Arsenal feiert zum Auftakt der Champions League einen hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg bei SSC Neapel. Kapitän Martin Ödegaard erlöst die Gunners in einem zähen Geduldsspiel.

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Der Vorjahresfinalist FC Arsenal hat zum Auftakt der Champions League einen kühlen Kopf bewahrt und bei der SSC Neapel drei hart erarbeitete Punkte eingefahren. Im stimmungsvollen Stadio Diego Armando Maradona erarbeiteten sich die Engländer von Beginn an ein optisches Übergewicht, trafen im ersten Durchgang aber auf ein defensiv extrem diszipliniertes Bollwerk der Hausherren. Nach einer ersten Möglichkeit durch Mikel Merino scheiterte Bukayo Saka kurz vor dem Pausenpfiff aus spitzem Winkel freistehend an der Führung. Neapel verlegte sich vor allem auf Nadelstiche über Konter, doch Kevin De Bruyne und Rasmus Höjlund fanden im letzten Drittel nicht die entscheidende Lücke.

Nach dem Seitenwechsel nahm der Druck der Gäste kontinuierlich zu. Piero Hincapie verpasste in der 50. Minute aus kürzester Distanz die Riesenchance auf das 1:0, als er den Ball nach einer Kopfball-Vorlage über die Querlatte jagte. Die Italiener schienen defensiv alles im Griff zu haben, ehe den Gunners in der Schlussphase der entscheidende Spielzug gelang.

Ödegaard behält im Penalty-Box-Chaos die Nerven

In der 75. Minute erlöste Martin Ödegaard den Premier-League-Klub. Nach einem blitzschnellen Doppelpass auf engstem Raum mit Christos Tzolis zog der Norweger aus rund 17 Metern ab und traf mit tatkräftiger Mithilfe des Innenpfostens zum umjubelten 1:0-Führungstreffer.

In der dramatischen Schlussphase warf Neapel alles nach vorne und schnupperte in der 89. Minute am Ausgleich, doch Lorenzo Lucca verpasste eine flache Hereingabe von De Bruyne hauchdünn. Ein spätes Tor von Kai Havertz auf der Gegenseite wurde wegen einer Abseitsstellung im Vorfeld korrekterweise vom Schiedsrichtergespann aberkannt.