"Famiglia Barbaro" feiert Saison-Finale auf der Freyung

Die Famiglia Barbaro lud gemeinsam mit CHANDON zu einem exklusiven VIP Sundowner auf die Wiener Freyung. Zahlreiche Prominente verabschiedeten das beliebte Sommer-Pop-up.

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Bei den letzten warmen Sonnenstrahlen verwandelte sich die Giardino Barbaro Bar direkt vor der Trattoria Martinelli in einen Treffpunkt für die Wiener Society. Zum Ende der Saison lud die Familie Barbaro gemeinsam mit Chandon zu einem exklusiven VIP Sundowner auf die Wiener Freyung ein. Gäste aus Wirtschaft, Medien und der Influencer-Szene folgten der Einladung, um den Spätsommer im Zeichen der italienischen Gastfreundschaft zu genießen.

Heribert Kasper und Marika Lichter © leadersnet.at / G. Langegger

Neue Kreationen und feine Bites

An der Bar wurden zusammen mit Chandon Spritz neue Getränkekreationen wie Orange Peels & Spices, Lemon & Verbena sowie Berries & Hibiscus serviert. Dazu reichte die Famiglia Barbaro kleine Speisen aus ihrer im Michelin Guide ausgezeichneten Trattoria Martinelli. Für die musikalische Untermalung des Abends zeichnete DJ Samir Nowotny verantwortlich, während sich das Areal in eine Piazza verwandelte.

Zahlreiche Prominente auf der Freyung

Unter den Anwesenden befanden sich unter anderem Toni Faber mit seiner Begleitung Natalie, Heribert Kasper, Marika Lichter sowie Jean-Paul Vaugoin. Ebenfalls vor Ort waren Eser Akbaba, Ekaterina und Christian Mucha, Heinrich Prokop sowie Barbara Forsthuber.

Luigi Barbaro Jun. mit Toni Faber © leadersnet.at / G. Langegger

Abschied aus der Sommersaison 2026

Mit dem Zusammenkommen zahlreicher Medienvertreter und Freunde verabschiedet sich der Giardino Barbaro vorerst. Die Gastronomenfamilie zieht damit einen Schlussstrich unter den diesjährigen Sommerbetrieb auf der Wiener Freyung.