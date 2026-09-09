Musiktheaterpreis als Star-Gala in der Votivkirche

In der festlichen Kulisse der Wiener Votivkirche wurde am Dienstagabend der Österreichische Musiktheaterpreis verliehen. Vor einer hochkarätigen Gästeschar aus Kultur, Wirtschaft und Politik wurden die herausragendsten Persönlichkeiten und Produktionen der heimischen Bühnen geehrt.

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Die bereits 14. Verleihung des Österreichischen Musiktheaterpreises fand in diesem Jahr an einem ganz besonderen Ort statt. Die Wiener Votivkirche öffnete ihre Tore für die feierliche Gala. Gekrönt wurde das Kirchenhaus von der eindrucksvollen Lichtinstallation der Künstlerin Billi Thanner, was der Veranstaltung eine andächtige und zugleich festliche Atmosphäre verlieh. Als Initiator und Präsident des Musiktheaterpreises zog Karl-Michael Ebner eine stolze Bilanz über das heimische Schaffen: "Das Musiktheater in seiner gesamten Bandbreite aus Oper, Operette, Ballett und Musical ist der Motor des Geschehens auf den heimischen Bühnen. Der Österreichische Musiktheaterpreis würdigt nicht nur die Stars, die das Publikum begeistern, sondern auch die Menschen, die große Erfolge hinter den Kulissen möglich machen. In der Wiener Votivkirche feiern wir ein Fest der Musiktheaterfamilie, die gemeinsam mit großen Ambitionen in die neue Spielsaison startet und an Bundes- und Landestheatern, bei Festivals oder in Opernhäusern für Begeisterung sorgen wird."

Die großen Gewinner des Abends im Überblick

Asmik Grigorian, Anja Silja und Michael Ebner © Christian JOBST

Zu den erfolgreichsten Institutionen des Abends zählten die Salzburger Festspiele und die Volksoper Wien, die jeweils drei der begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen durften. Auch die Wiener Staatsoper durfte sich über hochkarätige Auszeichnungen freuen. Die wichtigsten Gewinnerinnen und Gewinner im Überblick:

Lebenswerk: Anja Silja wurde für ihre jahrzehntelange, herausragende Karriere auf den weltweiten Bühnen geehrt.

Großer Preis der Jury: Markus Hinterhäuser erhielt diese prestigeträchtige Auszeichnung unter tosendem Applaus.

Beste weibliche Hauptrolle: Weltstar Asmik Grigorian, die erst am Sonntag das Publikum beim "Opern Air" der Wiener Staatsoper verzauberte.

Beste männliche Hauptrolle: Michael Spyres für seine grandiose Darbietung in "Palestrina" an der Wiener Staatsoper.

Publikumspreis: Opernlegende Leo Nucci wurde von den Fans zum Liebling des Jahres gewählt.

Crossover: Das innovative Künstlerduo Nils Strunk und Lukas Schrenk.

Weitere Auszeichnungen: Patricia Nolz (Beste weibliche Nebenrolle), Jörg Schneider (Beste männliche Nebenrolle), Maxime Pascal (Beste musikalische Leitung), Claus Guth (Beste Regie), Christian Schmidt (Beste Ausstattung) sowie Jasmin White und Benjamin Chamandy als bester Nachwuchs. Zudem wurden Axel Zeininger (Verdienste um das Musiktheater – Fotografie) und Qin Wenchen (Internationales Kulturengagement) ausgezeichnet.

Die schönsten Fotos vom Musiktheaterpreis 1 / 6 Markus Hinterhäuser erhielt den "Großen Preis der Jury". © Christian JOBST Helga Rabl-Stadler und Michael Ebner. © Christian JOBST Preisträgerin Patricia Nolz 'Beste weibliche Nebenrolle' © APA/GEORG HOCHMUTH

Emotionale Worte und Standing Ovations

Der Abend war reich an Gänsehautmomenten. Besonders emotional wurde es, als Markus Hinterhäuser den Großen Preis der Jury unter Standing Ovations entgegennahm. In seiner Rede dankte er sichtlich bewegt: "Dieser wunderbare Preis kam für mich genau zur richtigen Zeit. Es ist eine Mischung aus Freude und der Erkenntnis, dass ein Preis wie dieser eine beinahe therapeutische Wirkung haben kann. Ich danke von Herzen für die heutige Auszeichnung, sie hat für mich eine ganz besondere Bedeutung." Zudem setzte er ein starkes Statement in Richtung Kulturpolitik: "Die Kunst ist so viel größer als die Kleingeistigkeit der Politik."

Auch Publikumsliebling Leo Nucci zeigte sich zutiefst gerührt über die Auszeichnung und sang für die anwesenden Gäste spontan und stimmgewaltig die Arie Cortigiani aus Verdis "Rigoletto": "Ich liebe Wien, ich liebe Österreich – ich fühle mich hier zuhause und zutiefst geehrt, mit einem Österreichischen Musiktheaterpreis ausgezeichnet zu werden." Lebenswerk-Preisträgerin Anja Silja betonte ebenfalls ihre tiefe Verbindung zur Bundeshauptstadt: "Wien ist für mich ein besonderer Ort – nicht nur künstlerisch. Dass ich ausgerechnet heute, am Geburtstag eines für mich sehr wichtigen Menschen, diesen Preis hier in Wien entgegennehmen darf, macht die Auszeichnung für mich umso bedeutsamer."

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Prominente Gästeschar feiert die Musiktheater-Familie

Zahlreiche namhafte Persönlichkeiten aus Kunst, Medien und Wirtschaft ließen es sich nicht nehmen, den Preisträgern im sakralen Rahmen zu gratulieren. Unter den feiernden Gästen sah man unter anderem Hotel-Sacher-Chefin Elisabeth Gürtler, Staatsoper-Sänger Clemens Unterreiner, Designerin Brigitte Just, Kulturmanagerin Agnes Husslein-Arco, die Schauspielerinnen Lilian Klebow, Ruth Brauer-Kvam, Julia Cencig und Geigerin Lidia Baich. Sie alle genossen den feierlichen Abend, der die neue Spielsaison mit viel Optimismus und künstlerischem Glanz einläutete.