"Bergdoktor"-Star Hans Sigl startet eigenes Projekt

"Bergdoktor"-Star Hans Sigl überrascht seine Fans mit einem neuen Projekt: Der Schauspieler erhält seinen eigenen Video-Podcast und arbeitet dabei mit Stefan Raab zusammen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Während sich die Fans bereits auf den Start der 20. Staffel der Serie "Der Bergdoktor" im Januar 2027 freuen, steht für Hauptdarsteller Hans Sigl noch Ende des Monats ein neues Vorhaben an. Der 57-Jährige startet den Video-Podcast "Betreff: Leben – Die Sprechstunde mit Hans Sigl". In den Groundlift-Studios am Ammersee wurden dafür bereits sechs Folgen produziert, die ursprünglich offiziell als Test für eine neue TV-Show mit Publikum deklariert waren.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Prominente Gäste in der Sprechstunde

Bei dem Format handelt es sich um einen sogenannten Reaction-Podcast. Zuhörer und Zuschauer können Fragen stellen, die Hans Sigl gemeinsam mit seinen Gästen bespricht. Dafür hatte der Schauspieler zuvor auf seinem Instagram-Profil dazu aufgerufen, ihm Fragen zu schicken. In den bereits sechs abgedrehten Folgen sind Investorin Judith Williams (54), die Moderatoren Laura Karasek (44) und Daniel Boschmann (45, „SAT1-Frühstücksfernsehen“), Comedian Paul Panzer (54) sowie Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy (58, „Alt genug“) zu sehen.

Stefan Raab © Getty Images for Constantin Film

Produktion durch Stefan Raab

Produziert wird die Produktion von der Raab Entertainment GmbH, die von Stefan Raab (59) und dem ehemaligen ProSieben-Chef Daniel Rosemann (46) geleitet wird. Damit liegt die Verantwortung für das neue Format bei dem bekannten Produzentenduo.