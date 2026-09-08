oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Geheim-Format

"Bergdoktor"-Star Hans Sigl startet eigenes Projekt

Hans Sigl
© Andreas Tischler / Vienna Press
"Bergdoktor"-Star Hans Sigl überrascht seine Fans mit einem neuen Projekt: Der Schauspieler erhält seinen eigenen Video-Podcast und arbeitet dabei mit Stefan Raab zusammen.
OE24 auf Google bevorzugen

Während sich die Fans bereits auf den Start der 20. Staffel der Serie "Der Bergdoktor" im Januar 2027 freuen, steht für Hauptdarsteller Hans Sigl noch Ende des Monats ein neues Vorhaben an. Der 57-Jährige startet den Video-Podcast "Betreff: Leben – Die Sprechstunde mit Hans Sigl". In den Groundlift-Studios am Ammersee wurden dafür bereits sechs Folgen produziert, die ursprünglich offiziell als Test für eine neue TV-Show mit Publikum deklariert waren.

Prominente Gäste in der Sprechstunde

Bei dem Format handelt es sich um einen sogenannten Reaction-Podcast. Zuhörer und Zuschauer können Fragen stellen, die Hans Sigl gemeinsam mit seinen Gästen bespricht. Dafür hatte der Schauspieler zuvor auf seinem Instagram-Profil dazu aufgerufen, ihm Fragen zu schicken. In den bereits sechs abgedrehten Folgen sind Investorin Judith Williams (54), die Moderatoren Laura Karasek (44) und Daniel Boschmann (45, „SAT1-Frühstücksfernsehen“), Comedian Paul Panzer (54) sowie Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy (58, „Alt genug“) zu sehen.

Stefan Raab
Stefan Raab © Getty Images for Constantin Film

Produktion durch Stefan Raab

Produziert wird die Produktion von der Raab Entertainment GmbH, die von Stefan Raab (59) und dem ehemaligen ProSieben-Chef Daniel Rosemann (46) geleitet wird. Damit liegt die Verantwortung für das neue Format bei dem bekannten Produzentenduo.

Auch interessant

Kult-Rapper Sido lüftet sein Liebesgeheimnis

Bei 30 Grad: Beatrice Turin in Weihnachts-Stimmung

Top-Stars feiern Geheim-Charity in der Hofburg

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nach Ehe-Aus: Carpendales in Wien

Musiktheaterpreis mit Star-Gala in der Votivkirche

Lotterien feierten 40er im Wiener Konzerthaus

Hillinger: "Kinder werden zu weich erzogen"

Christina Stürmer wird nach Konzert-Absage wieder laut

Simone Lugner: Wut-Post nach Park-Abfuhr!

"Bergdoktor"-Star Hans Sigl startet eigenes Projekt

Top-Stars feieren Charity in der Hofburg

CasaNova: Seltene Liebes-Show für Viktor Gernot

Bei 30 Grad: Beatrice Turin in Weihnachts-Stimmung