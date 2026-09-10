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Nächste Woche gehört allein der Europa League

SR
von
VIENNA,AUSTRIA,30.AUG.26 - SOCCER - ADMIRAL Bundesliga, SK Rapid Wien vs SK Sturm Graz. Image shows the rejoicing of Juergen Heil and Belmin Beganovic (Sturm). Photo: GEPA pictures/ Philipp Brem
© GEPA pictures
Diese Woche gehörte der Königsklasse, die nächste steht ganz im Zeichen der Europa League – mit zwei Eurofightern im Einsatz.
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Der LASK startete das Ligaphasen-Abenteuer der Österreicher mit einer knappen Niederlage in Athen, nun wollen Sturm Graz und Red Bull Salzburg ihren Auftakt im zweithöchsten UEFA-Bewerb erfolgreicher gestalten.

Beide haben aber keine leichte Aufgabe vor der Brust. Die Grazer empfangen Stade Rennes bereits am Mittwoch (21 Uhr/live auf Canal+ & im OE24-Live-Ticker), dann am Donnerstag sind die Bullen in Bulgarien bei Levski Sofia (18.45 Uhr/live bei Sky & im OE24-Live-Ticker) gefragt.

Europa-League-Stammgast Rennes

Die Franzosen sind mit einem 2:2 gegen Liga-Krösus PSG sowie zwei anschließenden Siegen stark in die Saison gestartet und gehen als klarer Favorit in den Länderkampf.

Für sie ist es der sechste Auftritt in der Europa League, 2024 und 2023 schafften sie es jeweils aufzusteigen, scheiterten dann aber in der Zwischenrunde. Die großen Namen fehlen zwar im Team von Franck Haise, dafür sind sie aber genau das: Ein Team.

Bullen Favorit in Bulgarien?

Nicht ganz so hoch einzuschätzen ist Levski Sofia, abgesehen vom Heimvorteil gehen die Bulgaren sogar als Underdog in die Partie gegen Salzburg.

Der amtierende Meister startete mit acht Siegen aus acht Ligaspielen aber hervorragend, auch wenn man an der Qualifikation für die Champions League an LASK-Gegner AEK scheiterte (0:4).

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Die bisherigen zwei Duelle der beiden, in der Europa League 2009, endeten jeweils 1:0 für die Bullen.

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