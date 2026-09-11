Schock auf neuer F1-Strecke: Feuer-Crash

Beim ersten Freien Training der Formel 2 in Madrid kam es zu einem heftigen Unfall. Ein Rennwagen fing nach einem schweren Einschlag Feuer und sorgte für eine längere Unterbrechung.

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Schon bei der ersten Session der Formel 2 auf der neuen Rennstrecke in Madrid gab es am Freitag kräftig Arbeit für die Einsatzkräfte. Ausgangs von Kurve 19 verlor der thailändische Pilot Tasanapol Inthraphuvasak die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte mit enormer Wucht rückwärts in die Begrenzung. Der 20-Jährige konnte den massiv beschädigten Wagen eigenständig verlassen. Kurze Zeit später fing das Wrack Feuer und dunkler Rauch stieg auf.

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Einsatzkräfte löschen brennenden Rennwagen

Die Helfer vor Ort reagierten umgehend auf den Brand. Streckenposten versuchten zunächst, das Feuer durch den Zaun mit einem Wasserschlauch zu bekämpfen, ehe schlussendlich ein Feuerlöscher verwendet wurde. Die anschließenden Aufräumarbeiten auf dem Kurs nahmen einige Zeit in Anspruch.

Hohe Anforderungen an die Piloten

Der sogenannte Madring stellt eine neue Herausforderung dar und gilt als äußerst anspruchsvoll. Schnelle Passagen und uneinsichtige Streckenabschnitte verlangen den Fahrern alles ab. Zudem bietet der Kurs auf dem Messegelände der spanischen Hauptstadt kaum Auslaufzonen für etwaige Fahrfehler.