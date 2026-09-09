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Namenhafter Zugang

Räikkönen wird Red-Bull-Pilot

Vier Personen und ein Junge sitzen an einem Tisch mit Dokumenten, lächeln in die Kamera.
© Red Bull Content Pool
Das Junio-Team von Red Bull erhält einen prominenten Zugang. Robin Räikkönen, Sohn von der F1-Legende Kimi Räikkönen, unterschreibt bei den Bullen.
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Eines Tages könnte der Name Räikkönen in der Formel 1 wieder auftauchen. Robin Räikkönen, Sohn vom letzten Ferrari-Weltmeister Kimi Räikkönen, ist nun Teil des Nachwuchsprogramms von Red Bull. Ab 2027 fährt der 11-Jährige für das Junior-Team der Bullen.

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Derzeit sammelt Räikkönen noch Erfahrung im Kartsport. Laut Red Bull handelt es sich beim jungen Finnen, um "eines der vielversprechendsten Nachwuchstalente seiner Generation". Red-Bull-Racing-Teamchef Laurent Mekies schwärmt: "Robin hat bereits im Kartsport außergewöhnliche Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Seine Schnelligkeit, seine Rennfertigkeiten und sein natürliches Talent haben ihn zu einem der vielversprechendsten jungen Fahrer seiner Altersklasse gemacht."

Das Team will den 11-Jährigen behutsam aufbauen. Mekies erklärt: "Unser Ziel ist es, ihn Schritt für Schritt zu fördern, ohne ihm unnötigen Druck aufzuerlegen." Vater Kimi ist von der Zusammenarbeit überzeugt und ist begeistert über das Nachwuchsprogramm Red Bull.

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