Nach Aufholjagd
Monza-Wahnsinn! Antonelli siegt von ganz hinten
Wenige Tage nach seinem 20. Geburtstag erfüllte sich Kimi Antonelli einen Lebenstraum: Der Italiener triumphierte beim Heim-Klassiker in Monza und steht nach seinem 7. GP-Sieg vor dem Titelgewinn. Und das nach einer historischen Aufholjagd!
2. Runde: Leclerc knallt mit 200 an die Wand
Der Traditions-GP von Italien - nichts für schwache Nerven! Nach dem Start bleibt Sensations-Polemann Pierre Gasly (Alpine) nur kurz vorn, nach einer Runde übernimmt Russell die Führung. Dahinter drängt Ferrari-Star Charles Leclerc seinen Teamkollegen Lewis Hamilton von der Strecke. Doch nur ein paar Runden später verliert Leclerc die Kontrolle über seinen Ferrari und kracht in die Wand. Abbruch.
50. Runde: Entscheidendes Antonelli-Überholmanöver
Nach dem Restart startet Lokalmatador Kimi Antonelli eine historische Aufholjagd. Wegen eines Motorwechsels von Startplatz 19 aus losgefahren, setzt sich der WM-Leader in der 18. Runde erstmals an die Spitze, die in der Folge aber noch mehrmals wechselte.
Hamilton als bester Ferrari-Pilot Sechster
Doch drei Runden vor Schluss kämpft sich Antonelli endgültig an Mercedes-Teamkollege Russell vorbei und rettet den Heim-GP – als erster italienischer Sieger seit 1966, seit Ludovico Scarfiotti (†34)! Max Verstappen (Red Bull) wird Dritter, Lewis Hamilton kommt über Platz 6 nicht hinaus und macht das Ferrari-Desaster perfekt.
"Wir haben es hingekriegt", strahlte Antonelli nach seinem Coup. Dabei war er wenige Runden vor Schluss im Rad-an-Rad-Duell mit Teamkollege Russell kurz von der Strecke abgekommen. "Da hab ich schon ordentlich gezittert", so der Italo-Sensationsmann. Weiter geht‘s nächsten Sonntag (15 Uhr/ORF1) auf dem neuen Stadtkurs in Madrid.
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