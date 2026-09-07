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Bei Monza-Gala: Kimi Antonelli bricht Hamilton-Rekord

Ein junger Mann jubelt mit einer italienischen Flagge bei einem Formel-1-Rennen in Monza.
© GEPA pictures
Mercedes-Star Kimi Antonelli holte sich mit einer sensationellen Leistung den Heimsieg in Monza. Dabei brach der WM-Leader einen besonderen Rekord von Lewis Hamilton.
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Kimi Antonelli (20) sorgte mit seiner Aufholjagd von Platz 19 auf Platz 1 für viel Furore. Der Italiener musste aufgrund einer Motorenstrafe von hinten starten. Er brauchte nicht lange, um vorne mitzumischen. Schon in der 18. Runde überholte der WM-Leader seinen Teamkollegen George Russell für die Führung. Nach einem Boxstopp (Runde 28) unter dem VSC startete seine Aufholjagd von neu. Dabei konnte Antonelli in Runde 50 vor Ascari erneut seinen Teamkollegen überholen, dieses Mal für den Rennsieg.

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Der Mercedes-Star brach bei seiner Aufholjagd sogar einen Rekord von Lewis Hamilton. Der Brite vollbrachte im Jahr 2021 beim Sprintrennen und dem echten Rennen in Brasilien insgesamt 25 erfolgreiche Überholmanöver. Diese Marke übertraf nun Antonelli. Er schaffte beim Rennwochenende in Monza 26 Überholungen.

Hamilton hielt den Rekord mit zwei weiteren Piloten

Der Rekord für die meisten Überholungen während eines Rennens ist schwer zu kontrollieren. Das Problem: Ältere Daten zu den Überholungen sind nicht komplett. Durch den technologischen Fortschritt können nun die Anzahl der Überholungen einfach dokumentiert werden. Somit hielt erneut Hamilton den alten Rekord. Er vollbrachte 2016 beim Großen Preis von China 18 Überholmanöver.

Dabei teilte sich der Brite den Rekord mit zwei weiteren Fahrern. Carlos Sainz zeigte beim Großen Preis von Frankreich 2022 eine seiner besten Leistungen im Ferrari, als er vom 19. auf den fünften Platz vorfuhr. Charles Leclerc hingegen erzielte beim Großen Preis von Russland 2021 18 Überholmanöver. Doch seit diesem Wochenende hält diesen Rekord Kimi Antonelli.

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