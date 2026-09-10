Musiala bricht Bann: Bayern überrollen Bodø/Glimt mit 5:0

Der FC Bayern München feiert in der Champions League einen fulminanten 5:0-Kantersieg gegen FK Bodø/Glimt. Nach dem Seitenwechsel drehte die Kompany-Elf so richtig auf.

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Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany tat sich vor heimischem Publikum in der Allianz Arena im ersten Durchgang noch spürbar schwer gegen den extrem tiefstehenden Abwehrblock der Gäste aus Norwegen. Trotz drückender Überlegenheit fehlte es den Münchnern zunächst an der nötigen Zielstrebigkeit im letzten Drittel. Die beste Gelegenheit vor dem Seitenwechsel hatte Joshua Kimmich, dessen strammer Abschluss kurz vor der Pause vom gegnerischen Schlussmann Nikita Haikin erst auf der Torlinie pariert wurde. Haikin verletzte sich bei dieser Parade an der Leiste und musste nach dem Pausenpfiff angeschlagen in der Kabine bleiben.

Jamal Musiala knackt Abwehrriegel der Norweger

Der zweite Durchgang begann für die Hausherren nach dem gegnerischen Torwartwechsel wie gemalt. Jamal Musiala erlöste die Münchner in der 47. Minute, als ein abgefälschter Distanzschuss von Harry Kane direkt vor seinen Füßen landete und der Nationalspieler trocken aus zehn Metern zur 1:0-Führung einschob. Mit dem Führungstreffer im Rücken spielte der deutsche Rekordmeister wie befreit auf. Kane legte in der 61. Minute nach einer maßgeschneiderten Freistoßflanke von Michael Olise per Kopf nach und schraubte sein Torkonto in der Königsklasse weiter in die Höhe.

Michael Olise schnürt Doppelpack im Finish

Ein Fußballspieler von Bayern München kontrolliert den Ball während eines Champions-League-Spiels. © IMAGO/DeFodi Images

In der Schlussphase schraubten die Münchner das Ergebnis vollends in die Höhe. Alphonso Davies zimmerte den Ball in der 77. Minute aus gut 17 Metern krachend ins rechte Eck, ehe Michael Olise nur wenig später nach Vorarbeit von Lennart Karl mit einem präzisen Linksschuss auf 4:0 stellte. Der Franzose hatte aber noch nicht genug: In der Nachspielzeit nutzte Olise einen eklatanten Fehlpass von Sjövold im Spielaufbau der Gäste schamlos aus, sprintete zur Strafraumkante und zirkelte die Kugel zum 5:0-Endstand genau in den linken oberen Winkel (90.+2).