4:0! ManUnited zerlegt Königsklassen-Debütant Sabah FK

Manchester United feiert eine glanzvolle Rückkehr in die Champions League: Gegen Debütant Sabah FK überragten die Red Devils mit 4:0. Benjamin Sesko netzte kurz vor der Pause ein.

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Die Red Devils meisterten ihre Pflichtaufgabe bei der Rückkehr auf die europäische Königsbühne im heimischen Old Trafford ohne große Mühe. Gegen den aserbaidschanischen Neuling Sabah FK übernahmen die Hausherren von Beginn an das Kommando. Matheus Cunha (27.) erlöste die Fans nach einer Maßflanke von Dorgu und vollenendete per Direktabnahme zur verdienten Führung. Sabah verpasste kurz darauf die Riesenchance zum Ausgleich, als Mickels den Ball aus wenigen Metern knapp am Tor vorbeiköpfte.

Kapitän Bruno Fernandes und Sesko stellen auf 3:0

In den Minuten vor der Halbzeitpause schraubten die Engländer das Ergebnis weiter in die Höhe. Zunächst bediente Tielemans seinen Kapitän Bruno Fernandes (42.), der flach ins rechte Eck vollendete. Nur drei Minuten später war ÖFB-Legionär Benjamin Sesko (45.) nach einem Steckpass von Mbeumo auf und davon, umkurvte Keeper Pokatilov und schob eiskalt zum 3:0-Pausenstand ein. Damit war die Vorentscheidung im Old Trafford bereits vor dem Kabinengang gefallen.

Kurioser Treffer entscheidet die Partie endgültig

Im zweiten Spielabschnitt schaltete ManUnited einen Gang zurück, behielt das Spielgeschehen aber jederzeit unter Kontrolle. Für den Schlusspunkt sorgte ein bemerkenswert kurioser Treffer: Nach einem gechippten Freistoß von Fernandes und einem unglücklichen Abwehrversuch von Sabahs Schlussmann landete die Kugel vor den Füßen von Lisandro Martinez (68.), der aus kürzester Distanz nur noch zum 4:0 abstauben musste. Ein Lattentreffer der Gäste durch Mbina in der Nachspielzeit verhinderte den Ehrentreffer für den Außenseiter.