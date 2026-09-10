Erling Haaland will zu spanischen Top-Klub

Der norwegische Sturm-Gigant Erling Haaland plant offenbar seinen Abschied von Manchester City für den Sommer 2027. Laut spanischen Medienberichten hat der Torjäger bereits eine wegweisende Entscheidung über seine sportliche Zukunft getroffen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der norwegische Ausnahme-Stürmer Erling Haaland sorgt derzeit in der englischen Premier League wieder für sportliche Furore in Serie. In der laufenden Spielzeit zeigt sich der Knipser gewohnt treffsicher und konnte in den ersten fünf Pflichtspielen für die Skyblues bereits fünf Treffer erzielen. Doch hinter den Kulissen im Etihad Stadium braut sich trotz dieser Fabel-Quote ein gewaltiges Transfer-Beben zusammen. Wie das gut informierte katalanische Portal "El Nacional" berichtet, beabsichtigt Haaland, den englischen Meister im Sommer 2027 vorzeitig zu verlassen.

Grund für die wachsende Unzufriedenheit des Norwegers soll das sportliche Projekt nach der Ära von Erfolgscoach Pep Guardiola sein. Haaland zeigt sich den Berichten zufolge extrem enttäuscht von den strategischen Entscheidungen der Vereinsführung. Besonders die Verpflichtung von Enzo Maresca als Nachfolger von Guardiola habe den Angreifer tief getroffen und desillusioniert. Obwohl Maresca in der Vergangenheit bereits erfolgreich als Assistent unter Guardiola in Manchester gearbeitet hat, traut Haaland ihm offenbar nicht zu, das anspruchsvolle Niveau der Skyblues langfristig aufrechtzuerhalten.

Die Flucht vor Mbappé: Real Madrid ist aus dem Rennen

Seit Jahren gilt die spanische La Liga als das absolute Traumziel für Erling Haaland. Sowohl der FC Barcelona als auch Real Madrid buhlen seit seiner Zeit bei Borussia Dortmund intensiv um die Gunst des Angreifers. Im Jahr 2022 konnte sich Manchester City im Werben um den begehrten Stürmer noch knapp gegen die Königlichen aus Madrid durchsetzen. Ein Wechsel in die spanische Hauptstadt würde für Haaland zwar eine sportliche Wiedervereinigung mit seinem engen Freund und ehemaligen Dortmunder Teamkollegen Jude Bellingham bedeuten, doch dieser Pfad ist nun wohl endgültig versperrt.

Haaland hat einen Wechsel zu Real Madrid laut den Informationen aus Spanien kategorisch ausgeschlossen. Der Grund für diese Entscheidung trägt einen prominenten Namen: Kylian Mbappé. Durch die Verpflichtung des französischen Superstars in Madrid sieht Haaland seine eigene sportliche Vormachtstellung gefährdet. Der Norweger möchte eine eigenständige Ära und eine unantastbare persönliche "Legacy" prägen. Er weigert sich strikt, im Schatten von Mbappé zu stehen und die Rolle des Co-Stars einzunehmen.

Geheimtreffen in London und Paris: Barcelona in der Pole-Position

Durch das Aus von Real Madrid rückt der FC Barcelona als absoluter Top-Favorit in die Pole-Position für eine Verpflichtung des Superstars. Die Katalanen sehen in dem Norweger den perfekten und legitimen Nachfolger für den polnischen Altmeister Robert Lewandowski im Sturmzentrum. Die Verhandlungen im Hintergrund laufen bereits auf Hochtouren:

Vertreter und enge Vertraute aus dem Umfeld von Erling Haaland haben sich in den vergangenen Wochen mehrfach mit Verantwortlichen des FC Barcelona getroffen.

Die geheimen Verhandlungsrunden fanden an diskreten Orten in London und Paris statt, um den Deal vorzubereiten.

Haaland selbst soll den FC Barcelona als Wunschziel deutlich bevorzugen, um die traditionsreiche Rivalität mit Mbappé in Spanien neu zu beleben.

Ob der finanziell angeschlagene spanische Spitzenklub diesen Mega-Transfer am Ende tatsächlich stemmen kann, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Manchester City besitzt mit Erling Haaland ein langfristiges Arbeitspapier, das laut den Vertragsdetails bis zum Jahr 2034 läuft. Sollte der englische Meister dem Wechsel im Jahr 2027 zustimmen, wird eine astronomische Rekordsumme fällig. Experten rechnen damit, dass der bisherige Transfer-Weltrekord von 222 Millionen Euro – aufgestellt im Jahr 2017 beim Wechsel von Neymar von Barcelona zu Paris Saint-Germain – bei diesem Deal fallen könnte.