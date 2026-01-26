Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Larissa Marolt
© Getty

"Unangenehm"

Dschungelcamp & GNTM: Larissa Marolt spricht Klartext über ihre TV-Vergangenheit

26.01.26, 11:03
Teilen

Die Schauspielerin konzentriert sich heute lieber auf seriöse Filmprojekte als auf Trash-TV. Doch ein paar Geheimnisse sind noch ungelüftet. 

Larissa Marolt verweigert ausgerechnet jenen TV-Formaten die Aufmerksamkeit, die sie einst zur öffentlichen Figur machten. 2009 betrat sie mit ihrer Teilnahme bei Austria’s Next Topmodel die große Bühne, krönte sich zur Siegerin und qualifizierte sich damit für Germany’s Next Topmodel, wo sie den achten Platz belegte. Bekannt wurde Marolt weniger durch Laufsteg-Perfektion als durch ihre unverblümte Art und eine beachtliche Portion Zündstoff – Reibung erzeugt bekanntlich Reichweite.

Mehr lesen: 

2014 folgte der nächste mediale Härtetest: der Dschungel. Anfangs vom Publikum skeptisch beäugt, stellte sie dort einen Rekord auf, absolvierte acht Dschungelprüfungen in Folge und vollzog eine bemerkenswerte Image-Wendung. Aus der polarisierenden Kandidatin wurde ein Publikumsliebling – Platz zwei war der Lohn.

 


 

"Nie geschaut"

Nun lüftet Marolt im Gespräch mit oe24 ein überraschendes Detail: „Ich habe nie eine ganze Folge meiner Staffel gesehen. Das gilt für den Dschungel und für GNTM.“ Der Grund sei banal und doch entlarvend: Es sei ihr schlicht unangenehm, sich selbst zu betrachten. Lange wurde spekuliert, ob sie in den Reality-Formaten lediglich eine Rolle spielte – ein Rätsel, das sie bis heute nicht auflöst.

Was bleibt, ist ihr konsequenter Boykott der eigenen TV-Vergangenheit: „Es ist einfach nicht mein Lieblingshobby, mich selbst zu sehen.“ Eine Ausnahme macht sie allerdings bei Schauspielprojekten. Diese sehe sie sich sehr wohl an – nicht aus Vergnügen, sondern aus professionellem Anspruch: „Da geht es um das Handwerk. Um Lernen.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden