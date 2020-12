Grillitsch mit Doppelpack Matchwinner für Hoffenheim

Erster Liga-Sieg für Europa-League-Teilnehmer nach über zwei Monaten.

Dank des ersten Doppelpacks von Florian Grillitsch in der deutschen Fußball-Bundesliga hat Hoffenheim am Montag einen 3:1-Heimsieg über Augsburg gefeiert. Der Niederösterreicher traf zunächst nach Flanke von Landsmann Christoph Baumgartner per Kopf zum 1:0 (17.) und brachte sein Team unmittelbar nach Seitenwechsel (46.) mit dem 2:1 wieder auf Kurs. Den in der Europa League erfolgsverwöhnten Hoffenheimern gelang damit nach über zwei Monaten wieder ein Sieg in der Liga.

Grillitsch und Baumgartner hätten nach der Führung der Hoffenheimer nachlegen können, im Gegenzug gelang den Gästen aber der Ausgleich. Michael Gregoritsch bediente Daniel Caligiuri (31.), der per Kopf zuschlug. Nur 27 Sekunden nach der Pause war es aber wieder der 25-jährige Mittelfeldmann, der die Hausherren voran brachte. Grillitsch trickste dabei Augsburgs Jeffrey Gouweleeuw aus. Ihlas Bebou (50.) gelang danach die Vorentscheidung. Hoffenheim dominierte danach die Partie, Grillitsch zog weiter die Fäden. Sein Team verbesserte sich damit auf den zehnten Tabellenplatz.