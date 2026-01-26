Alles zu oe24VIP
© RTL

Ups

Dschungel: Wirbel um Geheim-Deal - DIESE zwei wollen Lovestory für Quoten faken!

26.01.26, 10:49
Teilen

In dieser Show machen die Kandidat:innen (fast) alles für die Einschaltquote.

Das Dschungelcamp gilt als Ritterschlag für Personen, die sich gerne im Reality-TV exponieren.

Warum? Weil sich die Teilnehmenden echt und ungefiltert zeigen. Das ist zumindest der Eindruck, wenn Hunger, Prüfungsdruck und soziale Themen auftauchen. Doch nicht immer ist alles so raw und real...

Geheime Absprachen

Einige Male soll es schon zu geheimen Absprachen vorab gekommen sein. So war die Liaison zwischen Indira und Jay ein PR-Gag wie später rauskam. Legendär dabei: Jay, der beim innigen Kuss im Badeteich Ausschau nach den Kameras hielt und sich passend platzierte.

Dschungelcamp
© RTL

Loevstory

Auch bei der Lovestory zwischen Leyla und Mike Heiter hieß es zu Beginn: Das machen die doch nur für die Quoten! Mittlerweile sind sie verheiratet. Doch im RTL-Interview gibt Leyla Einblick in eine andere Geschichte... 

Dschungel: Wirbel um Geheim-Deal - DIESE zwei wollen Lovestory für Quoten faken!
© RTL+

Diese zwei - flirten für Quoten?

Es soll wieder eine Absprache geben, so Leyla und zwar zwischen  Umut und Eva ! "Also, ich habe gehört, es ist wohl vorab geplant, dass zwei dort auf Lovestory machen wollen. Ob es wirklich stimmt, werden wir ja sehen." Wir Fans sind gespannt, ob sich da etwas anbahnen wird...

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft täglich um 20:15 Uhr auf RTL und RTL+

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

