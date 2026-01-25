Jetzt konfrontiert Samira Eva mit dem Betrug.

Es ist ein Aufeinandertreffen, auf das sich die Zusehenden vom diesjährigen Dschungelcamp schon freuen, seitdem die Liste der Teilnehmenden bekannt wurde.

Affäre

Nun ist es endlich soweit, aus zwei Camps wurde eines und Samira Yavuz trifft auf Eva Benetatou. Die beiden Reality-Stars verbindet eine Sache: Serkan Yavuz, Samiras Noch-Ehemann. Dieser fing sich nämlich eine Liebelei mit Eva an. Pikant: Zu dem Zeitpunkt war Samira schwanger mit dem zweiten gemeinsamen Kind.

Talk auf Pritsche

RTL veröffentlichte nun eine kurze Vorschau auf Tag drei im Camp . Darin sieht man, dass es zum Aufeinandertreffen der Frauen kommt. Eva geht zu Samira, setzt sich zu ihr auf die Pritsche. Samira sagt: "Dass wir keine Freunde mehr werde auf dieser Erde ist ja fein." Eva schweigt auffallend, gibt ihr nur recht, dass sie nie Freundinnen waren.

Bedruckter Polster

Samira: "Aber trotzdem hast du mir doch ein offenes Ohr angeboten mit der Trennung, wolltest da sein... " Schließlich zeigt Samira ihren Polster her. Der ist auf einer Seite mit ihren Kindern bedruckt und auf der anderen Seite mit einer Chatnachricht von Eva. In der geht es darum, dass sich diese schmeichelweich gegenüber Samira gibt, sie unterstützen wolle nach der Trennung von Serkan... Samira schließt mit: "Diese Nachricht ist unfassbar dreist!"

Krasse Welt

Evas Entschuldigung folgte dann neun Monate später. Diese Konfrontation wird wohl nicht die letzte im Dschungel sein. Und doch fragen sich viele auch: Was ist mit Serkan? Und seiner Verantwortung für diesen Betrug? In Kommentaren ist zb zu lesen: "Sarah wurde fertig gemacht als sie Pietro betrogen hat. Und Serkan wird noch von allen gepusht. Krass wie die Welt ist."