Dorfclub fordert Bayern! Aufsteiger Elversberg empfängt den Rekordmeister

Der SV Elversberg sorgt in der deutschen Bundesliga für Furore: Der Aufsteiger empfängt am Sonntag den FC Bayern München. ÖFB-Keeper Kristof ist gefordert.

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Dorfclub gegen Weltverein, Aufsteiger gegen den schier übermächtigen Doublesieger: Die Rollen vor dem Duell zwischen dem SV Elversberg und dem FC Bayern München scheinen auf dem Papier klar verteilt zu sein. Doch die Realität vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag (17:30 Uhr/live Sport24-Liveticker) sieht völlig anders aus. Der freche Liga-Neuling ist mit zwei Siegen furios in die neue Spielzeit gestartet und liegt in der Tabelle nach zwei Spieltagen tatsächlich vor den Münchnern. Bayerns Sportvorstand Max Eberl betonte daher vollsten Respekt vor der Mannschaft der Stunde.

Elversberg-Gala gegen Leverkusen und Gladbach

Der Sensations-Aufsteiger schockte zum Auftakt bereits Bayer Leverkusen mit einem 3:2-Heimerfolg und drehte in der Vorwoche bei Borussia Mönchengladbach einen 1:3-Rückstand noch in einen spektakulären 4:3-Sieg um. Im ausverkauften Stadion im 13.000-Einwohner-Dorf im Saarland wollen gut 9.000 Fans den Außenseiter zum nächsten Wunder peitschen. Auch Trainer Vincent Wagner darf nach einer zurückgenommenen Sperre überraschend doch auf der Bank sitzen.

ÖFB-Torhüter Nicolas Kristof im Bayern-Fokus

Bereit für den Kracher gegen den FC Bayern München: Elversbergs ÖFB-Legionär Nicolas Kristof zeigt sich im heutigen Match fokussiert und jubelt seinen Rängen zu. © IMAGO/as-sportfoto

Besonders im Mittelpunkt steht am Sonntag der österreichische Schlussmann Nicolas Kristof. Auf den 26-jährigen ÖFB-Legionär wartet gegen die gewaltige Münchner Offensivreihe um Torschützenkönig Harry Kane Schwerstarbeit. Die Münchner reisen nach einem mühelosen 5:0-Erfolg in der Champions League gegen Bodö/Glimt an, sind in der Liga nach einer Nullnummer gegen Schalke 04 aber gewarnt. Bei den Bayern brennt auch ÖFB-Star Konrad Laimer auf seinen nächsten Einsatz.