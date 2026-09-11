Mercedes-Gala in Madrid! Russell holt Trainingsbestzeit vor Antonelli

Traumauftakt für Mercedes auf der neuen Formel-1-Strecke in Madrid: George Russell holte im 1. Training die Bestzeit vor Kimi Antonelli. Charles Leclerc und Max Verstappen folgten.

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Beim ersten Freien Training auf dem brandneuen Stadtkurs am Messegelände in Madrid hat das Mercedes-Team direkt eine Duftmarke gesetzt. George Russell sicherte sich am Freitag in 1:34,077 Minuten die Tagesbestzeit auf der neuen Strecke. Knapp dahinter komplettierte sein Teamkollege und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (+0,286 Sek.) die doppelte Führung der Silberpfeile. Das Ferrari-Duo mit Charles Leclerc (+0,459) und Lewis Hamilton (+0,543) folgte auf den Rängen drei und vier. Red-Bull-Star Max Verstappen belegte Platz fünf (+0,626), während Weltmeister Lando Norris im McLaren Sechster wurde (+0,870). Das Rennwochenende wird am Freitag um 16:50 Uhr mit dem 2. Training fortgesetzt (16:50 Uhr/live ORF1 & Sport24-Liveticker).

Verstappen hinkt hinterher – Schreckmoment in der Formel 2

Red-Bull-Star Max Verstappen musste sich beim Auftakt in der spanischen Hauptstadt mit dem fünften Rang begnügen (+0,626), während Weltmeister Lando Norris im McLaren ebenfalls einen spürbaren Rückstand aufwies (+0,870). Unter den geschulten Augen von Real-Madrid-Star Thibaut Courtois, der die Session aus der Ferrari-Garage verfolgte, tasteten sich die Piloten vorsichtig an den engen Kurs am Messegelände heran. Anders als in der Formel 2, wo Tasanapol Inthraphuvasak einen heftigen Feuer-Unfall unverletzt überstand, blieben die F1-Stars bei der Premieren-Session ohne Crash.

Steilkurve "La Monumental" sorgt für Respekt

Sensationelle Mutprobe am neuen Madring: Ein Red-Bull-Bolide meistert hier im heutigen Training die spektakuläre Steilkurve La Monumental mit 13,5 Grad Neigung vor voll besetzten Fan-Tribünen. © IMAGO/ANP

Der 5,4 Kilometer lange "Madring" mit seinen 22 Kurven fordert den Piloten extrem viel Mut ab. Das unumstrittene Highlight der neuen Strecke ist "La Monumental" – eine 550 Meter lange Steilkurve mit 13,5 Grad Neigung, die von den Fahrern mit Vollgas durchfahren wird. Lokalmatador Carlos Sainz warnte bereits vor der unübersichtlichen Kurvenpassage und spricht von einer der größten Herausforderungen der jüngeren Formel-1-Geschichte. Da kaum Auslaufzonen existieren und Mauern den Kurs säumen, rechnet das Fahrerfeld mit etlichen Safety-Car-Phasen.

TV-Fahrplan für das GP-Wochenende in Madrid

Freitag:

16:50 Uhr – Zweites Training (live ORF1

Samstag:

12:20 Uhr – Drittes Training (live ORF1)

15:40 Uhr – Qualifying (live ORF1)