Linzer Airport: Land OÖ ist jetzt Alleineigentümer

Das Land Oberösterreich übernimmt den 50-Prozent-Anteil der Stadt am Flughafen Linz. Der vorläufige Kaufpreis beträgt 1,325 Millionen Euro, ist wegen möglicher PFAS-Altlasten aber noch nicht endgültig.

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OÖ. Das Land Oberösterreich und die Stadt Linz haben sich nach wochenlangen Verhandlungen auf eine neue Eigentümerstruktur für den Flughafen Linz geeinigt. Das Land übernimmt den bisherigen 50-Prozent-Anteil der Stadt und wird damit zunächst alleiniger Eigentümer. Die vollständige Übernahme soll allerdings nur ein Zwischenschritt sein: Anschließend sollen strategische private Partner gesucht werden.

Der vorläufige Kaufpreis für die Anteile der Stadt beträgt 1,325 Millionen Euro. Grundlage ist ein Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Eine zweite Bewertung durch Ernst & Young bestätigte laut Land und Stadt den ermittelten Wert.

Kaufpreis wegen möglicher Altlasten noch offen

Ausbezahlt wird der Kaufpreis zunächst nicht. Grund dafür ist die noch offene PFAS-Problematik am Flughafen. Die schwer abbaubaren Industriechemikalien können unter anderem durch den früheren Einsatz von Löschschaum in die Umwelt gelangt sein. Erst wenn feststeht, welche Sanierungsmaßnahmen notwendig sind und welche Kosten dadurch entstehen, soll der endgültige Kaufpreis festgelegt werden.

Die Übernahme steht außerdem noch unter mehreren Vorbehalten. Auf Landesebene müssen unter anderem Landesregierung, Landtag und Beteiligungsgesellschaften zustimmen. In Linz sind Beschlüsse von Stadtsenat und Gemeinderat notwendig. Zusätzlich braucht es eine kartellrechtliche Genehmigung.

Bis zu 49 Prozent für private Investoren

Nach Abschluss der Übernahme will das Land nach strategischen Partnern suchen. Bis zu 49 Prozent der Flughafenanteile könnten künftig an private Investoren gehen. Gesucht werden Partner, die nicht nur Kapital, sondern auch wirtschaftliche Netzwerke und Marktkenntnisse mitbringen.

Ziel ist es, den Flughafen wieder nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich zu machen und insbesondere den Incoming-Verkehr zu stärken. Bis 2019 arbeitete der Flughafen nach Angaben des Landes noch profitabel. An diese Zeit soll mit einer neuen Turnaround-Strategie angeknüpft werden.

Landeschef Stelzer: "Wichtige Weichenstellung"

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sieht in der Neuaufstellung eine wichtige Weichenstellung für den Wirtschaftsstandort. Linz-Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) betont, dass sich die Stadt zwar als Eigentümerin zurückzieht, aber weiterhin zur Bedeutung des Flughafens für die Region steht.

NEOS und FPÖ begrüßen grundsätzlich die geplante Neuaufstellung. Die NEOS fordern allerdings ein transparentes Verfahren bei der Suche nach privaten Investoren und wollen weitere Steuergelder zur Verlustabdeckung verhindern. Die FPÖ verlangt unter anderem mehr Passagiere, höhere Frachtzahlen und zusätzliche Direktverbindungen zu internationalen Drehkreuzen. Die Linzer Grünen kündigten an, die Bedingungen des Verkaufs genau zu prüfen.