Steyr lädt zum Mobilitätstag und Radlsonntag ein

Neben günstigeren Öffi-Tickets gibt es Aktionen für Radfahrer und ein Konzert. Auch Kinder kommen beim Mobilitätstag auf ihre Kosten.

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Steyr. Die Stadt Steyr beteiligt sich auch heuer an der Europäischen Mobilitätswoche und lädt am Wochenende vom 19. und 20. September zu zwei Aktionstagen ein. Mit einem Mobilitätstag auf dem Stadtplatz und dem Radlsonntag gemeinsam mit den Ennstaler Gemeinden soll klimafreundliche Fortbewegung stärker ins Bewusstsein gerückt werden.

Mobilitätstag mit günstigeren Öffi-Tickets

Am Samstag, den 19. September, steht der Steyrer Stadtplatz von 9 bis 12 Uhr im Zeichen nachhaltiger Mobilität. Die Stadtbetriebe Steyr präsentieren verschiedene E-Fahrzeuge. Gleichzeitig gibt es Ermäßigungen auf Wochen- und Monatskarten für den öffentlichen Verkehr. Wer eine Einzelfahrt kauft, kann diese an diesem Tag als Tageskarte nutzen.

Für die jüngsten Besucher wird ein Kinder-Verkehrsgarten eingerichtet. Dort können Kinder spielerisch den richtigen Umgang mit verschiedenen Verkehrssituationen üben.

Musik und Programm beim Radlsonntag

Am Sonntag, den 20. September, wird der Platz beim Neutor erneut zum Treffpunkt für Radfahrer. Für Speisen sorgt die örtliche Gastronomie unter anderem mit Steckerlfisch und weiteren Schmankerln. Von 11 bis 14 Uhr tritt "beda mit palme" auf. Hinter dem Projekt steht der 1989 in Linz geborene Musiker Peter Chalupar, der zu den Gründungsmitgliedern von Lalá und Folkshilfe zählt. Bei seinen Auftritten ist traditionell eine echte Palme mit dabei.

Der ÖAMTC bietet beim Radlsonntag Service, Luft für die Reifen und fachkundige Beratung. Radfahrer können außerdem kostenlos das Stadtmuseum Steyr besuchen. Die Veranstaltung wird als Green Event durchgeführt.