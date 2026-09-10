Earth Night: In Linz wird es morgen dunkel

Mehrere bekannte Gebäude der Stadt bleiben unbeleuchtet. Damit soll ein Zeichen gegen die Lichtverschmutzung gesetzt werden.

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Linz. Die Stadt Linz beteiligt sich morgen an der internationalen Earth Night. Ab Einbruch der Dunkelheit werden für eine Nacht nicht benötigte Außenbeleuchtungen reduziert oder vollständig abgeschaltet. Die Aktion soll auf Lichtverschmutzung und deren Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Umwelt aufmerksam machen.

Auch mehrere bekannte Linzer Gebäude bleiben in dieser Nacht dunkel. Beim Lentos Kunstmuseum, beim Ars Electronica Center sowie beim Alten und Neuen Rathaus wird die Beleuchtung ausgeschaltet. Lichtquellen, die für Sicherheit und Orientierung notwendig sind, bleiben weiterhin in Betrieb.

Zeichen gegen unnötige Beleuchtung

Bürgermeister Dietmar Prammer betont, dass Licht für Sicherheit und Orientierung unverzichtbar sei. Gleichzeitig müsse künstliche Beleuchtung gezielt dort eingesetzt werden, wo sie tatsächlich benötigt werde. Mit der Teilnahme an der Earth Night wolle Linz ein Zeichen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Licht setzen.

Zu viel künstliches Licht während der Nacht kann den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus von Menschen und Tieren beeinträchtigen. Besonders nachtaktive Tiere reagieren empfindlich auf künstliche Lichtquellen. Zudem sorgt Lichtverschmutzung dafür, dass der natürliche Nachthimmel immer stärker aufgehellt wird.

Bevölkerung kann sich beteiligen

Die Earth Night wurde 2020 von der Initiative "Paten der Nacht" ins Leben gerufen und findet seither jährlich im September statt. Ziel ist es, nicht nur für eine einzelne Nacht auf unnötige Beleuchtung zu verzichten, sondern den Umgang mit künstlichem Licht langfristig zu überdenken.

Die Stadt Linz ruft auch die Bevölkerung dazu auf, sich morgen an der Aktion zu beteiligen. Nicht benötigte Außenbeleuchtungen sollen ab Einbruch der Dunkelheit für die Nacht ausgeschaltet werden.