Zukunfts-Rätsel: Fernando Alonso (45) lässt Entscheidung offen

Fernando Alonso lässt die Antwort auf seine Zukunft in der Formel 1 weiter offen. Der mittlerweile 45-jährige Aston-Martin-Pilot stellt vor seinem Heimrennen klar: "Keine Eile".

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit schwarzem Anzug, verspiegelter Sonnenbrille und Helm im Gepäck betrat Fernando Alonso das Paddock im Messegelände von Madrid wie ein echter Kinostar. Doch der mittlerweile 45-jährige Aston-Martin-Pilot denkt vor dem Großen Preis von Spanien (15:00 Uhr/live ORF 1, Sky) noch lange nicht an den Ruhestand. Auf die bohrenden Fragen zu seiner Zukunft im Cockpit ab 2027 reagierte der Altmeister gewohnt süffisant. Es bestehe absolut keine Eile für eine Richtungsentscheidung, ließ die Motorsport-Ikone wissen.

Formel 1 in Madrid: Zukunfts-Pokerspiel von Alonso

Warum sich der Routinier mit der Verkündung Zeit lässt, hat einen einfachen Grund: "Weil ich es schön finde". Dem Routinier bereitet es eine diebische Freude, die Gerüchteküche brodeln zu lassen. Zunächst wolle er ganz genau verstehen, welche Auswirkungen die neuen Reglements der Motorsport-Königsklasse auf das tatsächliche Fahrgefühl auf der Strecke haben. Alonso vermisst das Fahren ohne exzessive Batterie-Power schmerzlich. Bereits vor 25 Jahren gab der Doppel-Weltmeister sein F1-Debüt – acht aktuelle Piloten im Feld waren damals noch nicht einmal auf der Welt.

Aston Martin spekuliert auf Alonso-Verbleib

Auch ein Rollenwechsel innerhalb der Verbands- und Rennstruktur bei Aston Martin ist für die Zukunft denkbar. Alonso betonte, er wolle dem Team dort helfen, wo er den größten Nutzen stifte – ob nun hinter dem Lenkrad oder in einer Führungsposition. Auch Einsätze auf der Langstrecke in Le Mans stehen im Raum. Auf eine Sensation vor den heimischen Fans in Madrid spekuliert der Spanier für den Renntag aber realistisch nicht mehr: Ein Sieg sei dieses Jahr definitiv unmöglich.