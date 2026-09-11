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Ländle-Match unter Druck: Altach empfängt Angstgegner GAK

SR
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Ein Fußballtrainer gestikuliert lautstark am Spielfeldrand in einem Stadion.
© GEPA pictures
Spannung im Ländle: Altach empfängt den GAK zum Nachzügler-Duell. Während Altach dringend Punkte braucht, visiert GAK-Coach Scheiblehner den ersten Sieg an.
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In der Vorarlberger Cashpoint-Arena kommt es am Samstag zum brisanten Kellerduell der 6. Bundesliga-Runde zwischen dem SCR Altach und dem GAK. Die Vorarlberger stehen nach zuletzt drei Niederlagen in Folge mächtig unter Druck und halten nach einem schwierigen Auftaktprogramm mit Spielen gegen Rapid, Sturm, Hartberg und den LASK aktuell bei lediglich drei Zählern. Die Gäste aus Graz reisen nach einem 0:0 gegen den WAC immerhin mit einem Teilerfolg an (17:00 Uhr/live Sky Sport Austria & oe24-Liveticker).

Scheiblehner will Premierensieg mit dem GAK

Für GAK-Trainer Gerald Scheiblehner, der Ende August die Grazer übernommen hatte, soll im Ländle der erste volle Erfolg her. "Wir fahren mit der Haltung dorthin, das Spiel gewinnen zu wollen, das ist klar", gab sich der Ex-Coach von BW Linz angriffslustig. Allerdings weiß auch Scheiblehner, dass dafür eine sehr gut abgestimmte Teamleistung nötig sein wird. Der GAK entwickelte sich seit seiner Rückkehr ins Oberhaus im Jahr 2025 zum echten Angstgegner für die Rheindörfler, die von acht Duellen lediglich ein einziges gewinnen konnten.

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Altach-Trainer Ognjen Zaric blickt den Statistiken dennoch gelassen entgegen. Der 37-Jährige blieb in bisher zwei Partien gegen den GAK ungeschlagen und holte einen Sieg sowie ein Remis. "Ich hoffe, dass meine persönliche Statistik länger anhält als jene des SCR Altach", betonte der Coach vor dem richtungsweisenden Match. Brisant: Das Duell ist auch der direkte Vorgeschmack auf das ÖFB-Cup-Achtelfinale Ende Oktober, in dem sich beide Teams erneut in Vorarlberg gegenüberstehen werden.

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