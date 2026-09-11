Spätes Drama im Innviertel!
1:1 – SV Ried erkämpft Remis gegen RB Salzburg
Auftakt zur 6. Runde der Österreichischen Bundesliga im Innviertel: Die SV Ried empfing am Freitagabend den ungeschlagenen Tabellenzweiten RB Salzburg in der BWT Oberösterreichischen Arena. Vor heimischem Publikum setzten die Hausherren unter Trainer Mario Despotovic auf eine extrem kompakte Defensive, während die Roten Bullen von Beginn an das Spielgeschehen diktierten. Bereits in der 9. Minute verhinderte das Aluminium die Salzburger Führung, als Edmund Baidoo mit Tempo in den Sechzehner zog und den Pfosten traf. Ried-Keeper Andreas Leitner parierte zudem glänzend gegen Baidoo (33.), wodurch es torlos in die Kabinen ging.
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Doppelschlag in der Schlussphase fordert beide Teams
Im zweiten Durchgang erhöhte die Mannschaft von Danny Röhl den Druck drastisch und schnürte die Innviertler zeitweise tief in der eigenen Hälfte ein. In der 84. Minute belohnte der eingewechselte Karim Konaté die Gäste schließlich mit der vermeintlichen Erlösung: Nach Zuspiel am Sechzehner traf der Stürmer aus zwölf Metern mit dem Außenrist flach zur 1:0-Führung für die Bullen.
Ried-Jubel durch Philipp Pomer im Finish
Die Antwort der Oberösterreicher ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später schlug Maart einen Eckball an den kurzen Pfosten, wo Philipp Pomer verlängerte und das Spielgerät per Hinterkopf zum umjubelten 1:1-Endstand ins lange Eck wuchtete (86.). Salzburg verpasst damit den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze, während Ried einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf verbucht.
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